Țara europeană care este pe cale de dispariție din cauza încălzirii globale. Statul a declarat stadiul de „pericol existențial”

O țară din Europa riscă să dispară din cauza schimbărilor din ultimii ani, încălzirea globală fiind factorul principal. Statul a declarat de un „pericol existențial”.

Islanda este țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale. Statul susține că prăbușirea sistemului de curenți oceanici AMOC pot crea un „pericol existențial”, iar autoritățile pun deja la punct mai multe planuri de urgență.

Țara europeană care ar putea să dispară din cauza încălzirii globale

Sistemul AMOC este cel care transportă apa caldă de la tropice în nordul Atlanticului. În acest sistem, Curentul Golfului are un rol esențial în transportarea apei calde de-a lungul coastei de est a Statelor Unite.

În urma acestui sistem, țări din vestul Europei au ierni mai blânde. AMOC influențează tiparele meteo la nivel global, inclusiv precipitațiile din zona tropicelor.

Pe măsură ce temperaturile sunt în creștere ele accelerează topirea gheții arctice, apa provenită din topirea calotei glaciare a Groenlandei se varsă în ocean. Experții avertizează că apa dulce rece poate perturba fluxul curentului. Prin urmare, Islanda devine țara europeană care riscă să dispară din cauza încălzirii globale.

O posibilă prăbușire a AMOC ar putea declanșa o eră glaciară modernă, cu temperaturi de iarnă în toată Europa de Nord. Acestea ar scădea la extreme record și ar duce la cantități enorme de zăpadă și gheață.

„E o amenințare directă la adresa rezilienței și securității noastre naționale. E prima dată când un fenomen legat direct de climă a fost adus oficial în fața Consiliului Național de Securitate ca o potențială amenințare existențială”, a declarat ministrul islandez al climei, Johann Pall Johannsson, potrivit Observator News.

Recomandările autorului: