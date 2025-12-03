O operațiune de proporții a polițiștilor și procurorilor DIICOT va avea loc miercuri dimineața în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, plus în alte două penitenciare. Au fost puse în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, inclusiv în două unități de penitenciar, înr-o cauză ce are ca obiect săvâșirea infracțiunilor de trafic internațional de droguri de risc și de mare risc, introducerea de substanțe interzise în închisori și forularea de denunțuri false pentru obținerea unor pedepse reduse. O avocată este și ea vizată în dosar.

„Astăzi, 3 decembrie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj –Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 33 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Cluj, Bistriţa –Năsăud şi Mureş, inclusiv în două unităţi de penitenciar, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc şi mare risc, trafic de droguri de risc şi mare risc, efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, spălare a banilor, constituirea unui grup infracţional organizat, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi favorizarea făptuitorului”, anunţă, miercuri, IGPR şi DIICOT.

În același timp, autorițățile judiciare italiene efectuează, în baza unui ordin european de anchetă, 3 perecheziții domiciliare.

”Din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, mai multe persoane ar fi procurat, trimis, transportat, manipulat, deţinut şi vândut droguri de risc, mare risc şi produse psihoactive în localităţi din judeţul Cluj, dar şi în judeţele limitrofe. Cercetările efectuate au stabilit şi faptul că, în acelaşi interval de timp, o parte dintre persoanele cercetate ar fi introdus în mai multe unităţi de penitenciar diferite cantităţi de substanţe interzise, destinate comercializării către consumatori aflaţi în detenţie”, anunţă anchetatorii.

O avocată, acuzată că sprijinea gruparea infracțională

Activitatea infracțională, potrivit acestora, ar fi fost sprijinită de o avocată care le-ar fi furnizat persoanelor cercetate ,în mai multe rânduri, date și informații pe care le-ar fi obținut de la clienți sau din dosarele penale în care avea angajament.

”De asemenea, aceasta ar fi intermediat legătura persoanelor cercetate cu deţinuţii”, au mai transmis sursele citate.

De altfel, probele administrate au mai arătat faptul că, în perioada august-decembrie 2025, cinci persoane ar fi introus în țară, în Italia, Spania și Olanda, dorguri de risc și de mare risc.

”Pentru disimularea originii sumelor de bani obţinute din comercializarea de substanţe interzise, acestea ar fi achiziţionat bunuri mobile pe numele unor apropiaţi. În acelaşi scop, prin încheierea de contracte de lucrări fictive ar fi introdus sume cu provenienţă ilicită în circuitul financiar al unor societăţi comerciale”, mai arată IGPR şi DIICOT.

De asemenea, actele de urmărire penală au arătat că în luna septembrie 2024, patru dintre persoane ar fi construit un grup infracțional organizat, la care ulterior au luat parte alte cinci persoane.

”Gruparea ar fi acţionat cu scopul obţinerii unor pedepse reduse pentru persoane cercetate sau trimise în judecată pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, precum şi pentru efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse psihoactive. Pentru atingerea acestui scop, membrii grupului ar fi indus în eroare organele judiciare şi ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor”, arată procurorii.

Potrivit anchetatorilor, femeia avocat ar fi coordonat alte două persoane , care ar fi avut roluri în întocmirea și formularea unor denunțuri, recrutarea, dar și cazarea persoanelor care ar fi fost determinate să comită infracțiuni în regimul armelor și munițiilor, și punerea la dispoziție a armelor.

”Astfel, în două situaţii, una dintre persoanele cercetate ar fi formulat denunţuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării ar fi recrutat persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să îşi asume în mod fictiv deţinerea şi vânzarea armelor de foc”, mai arată sursele citate.

