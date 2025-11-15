Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite

A fost sărbătoarea în seara zilei de vineri, la Sibiu: s-a deschis Târgul de Crăciun, iar cu acest prilej a fost reconfirmată și „tradiția” prețurilor mari a evenimentelor de acest gen.

Mii de oameni s-au strâns, deci, vineri, în centrul Sibiului, pentru deschiderea târgului de Crăciun 2025. S-au aprins luminițele de sărbătoare, iar circulația în zona Pieței Mari a fost practic blocată de cei veniți să asiste la eveniment.

Organziatorii s-au îngrijit și să fie totul ca la carte, chiar și prin inaugurarea unui nou sistem de iluminat arhitectural la clădirea primăriei, ce proiectează culori pe ziduri.

”Mie mi-a plăcut în fiecare an, de aceea am venit să văd deschiderea și anul acesta. Nu se compară cu ceea ce trăiam în SUA de Crăciun. Când eram acolo ne uitam pe internet la ceea ce se întâmplă în Sibiu și abia așteptam să venim aici. Nu e doar pentru copii, e și pentru oameni mari”, spune un sibian reîntors după mulți ani din SUA, citat de turnulsfatului.

Dar deschiderea târgului de Crăciun din Sibiu reconfirmă și o altă ”tradiție”, și anume, aceea a prețurilor mari, practicate de comercianții de mâncare și băutură. Iată ce prețuri sunt:

un pahar cu vin fiert – între 15 și 18 lei

un espresso – 14 lei

o ciocolat ă caldă 17 lei

două sarmale (250 de grame ) – 40 de lei

gula ș de vită – 40 de lei

turt ă dulce cu ghimbir – 20 de lei

cl ătite cu ciocolată – 25 de lei

cl ătite cu cu ciocolată Dubai sau cea denumită Santa`s Red Velvet – 40 de lei

vat ă de zahăr – 15 lei

Astfel, o porție de clătite și 2 sarmale costă nu mai puțin de 65 de lei. Iar cine vrea să dea în roata panoramică trebuie să scoată din buzunar 20 de lei. Tot atât și pentru o tură de trei minute în trenuleț sau carusel.

Autorul recomandă:

În ce perioadă și la ce oră trebuie să vizitezi târgurile de Crăciun din România şi din Europa pentru a evita aglomeraţia, conform specialiștilor