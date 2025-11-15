Prima pagină » Actualitate » Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite

15 nov. 2025, 13:12, Actualitate
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
sursa foto: turnulsfatului.ro

A fost sărbătoarea în seara zilei de vineri, la Sibiu: s-a deschis Târgul de Crăciun, iar cu acest prilej a fost reconfirmată și tradițiaprețurilor mari a evenimentelor de acest gen.

Mii de oameni s-au strâns, deci, vineri, în centrul Sibiului, pentru deschiderea târgului de Crăciun 2025. S-au aprins luminițele de sărbătoare, iar circulația în zona Pieței Mari a fost practic blocată de cei veniți asiste la eveniment.

Organziatorii s-au îngrijit și fie totul ca la carte, chiar și prin inaugurarea unui nou sistem de iluminat arhitectural la clădirea primăriei, ce proiectează culori pe ziduri.

”Mie mi-a plăcut în fiecare an, de aceea am venit să văd deschiderea și anul acesta. Nu se compară cu ceea ce trăiam în SUA de Crăciun. Când eram acolo ne uitam pe internet la ceea ce se întâmplă în Sibiu și abia așteptam venim aici. Nu e doar pentru copii, e și pentru oameni mari”, spune un sibian reîntors după mulți ani din SUA, citat de turnulsfatului.

sursa foto: turnulsfatului.ro

sursa foto: turnulsfatului.ro

Dar deschiderea târgului de Crăciun din Sibiu reconfirmă și o altătradiție”, și anume, aceea a prețurilor mari, practicate de comercianții de mâncare și băutură. Iată ce prețuri sunt:

  • un pahar cu vin fiert între 15 și 18 lei
  • un espresso – 14 lei
  • o ciocolată caldă 17 lei
  • două sarmale (250 de grame) – 40 de lei
  • gulaș de vită – 40 de lei
  • turtă dulce cu ghimbir – 20 de lei
  • clătite cu ciocolată – 25 de lei
  • clătite cu cu ciocolată Dubai sau cea denumită Santa`s Red Velvet – 40 de lei
  • vată de zahăr – 15 lei

Astfel, o porție de clătite și 2 sarmale costă nu mai puțin de 65 de lei. Iar cine vrea să dea în roata panoramică trebuie scoată din buzunar 20 de lei. Tot atât și pentru o tură de trei minute în trenuleț sau carusel.

