Bolt și Uber vor avea un nou competitor pe piața transportului alternativ din România. inDrive, platforma internațională care le permite pasagerilor să negocieze direct cu șoferii prețul curselor, a început recrutarea partenerilor locali.

Pentru a atrage șoferii, compania vine cu o ofertă de comision zero pentru o perioadă de până la un an, anunță Ziarul Financiar. ”Înscrieţi-vă flota astăzi şi începeţi să câştigaţi din prima zi, cu 0% comision de platformă pe toată perioada de lansare”, se arată pe pagina ”Partener de flotă inDrive în România – 0% comision”.

Aceasta în condițiile în care, de regulă, in Drive percepe 10 până la 12,99% din tarifele de călătorie drept comision, arată Profit.ro. Pe piaţa din România, comisioanele percepute de operatorii platformelor de transport alternativ se situează între 0 şi 30%, potrivit raportului final al unui studiu publicat de Consiliul Concurenţei în aprilie 2026.

Nou concept pentru utilizatorii din România. Preț propus de călător

O noutate care va suprinde utilizatorii unor astfel de aplicații: prețul călătoriei va fi negociat între șofer și călător. Utilizatorul introduce punctul de plecare, destinația și suma pe care este dispus să o plătească pentru cursă, iar șoferii pot accepta oferta sau pot propune un alt tarif. Prețul final este stabilit doar după ce cele două părți ajung la un acord.

Aplicația oferă și opțiuni suplimentare, precum adăugarea unor opriri intermediare sau solicitarea unui scaun pentru copii. Înainte de începerea cursei, pasagerul poate vedea informațiile despre șofer și autovehicul, inclusiv ratingul acestuia, datele de contact, timpul estimat de sosire și poziția mașinii în timp real pe hartă.

Plata cursei se face direct către șofer, fie în numerar, fie prin metode de plată fără numerar, iar compania percepe un comision cuprins între 10% și 12,99% din valoarea fiecărei curse.

inDrive are statut de unicorn din 2021

Compania are sediul central în Mountain View, California și a fost lansată oficial în 2013, după ce a fost fondată în 2012 de antreprenorul Arsen Tomsky.

În 2021, inDrive a obținut statutul de unicorn, după o rundă de finanțare de 150 de milioane de dolari susținută de Insight Partners, General Catalyst și Bond Capital, investiție care a evaluat compania la 1,23 miliarde de dolari.

Potrivit clasamentelor internaționale, anul trecut inDrive a fost a doua cea mai descărcată aplicație de ride-hailing din lume, pentru al patrulea an consecutiv. Totodată, platforma s-a clasat pe locul al patrulea în topul celor mai descărcate aplicații din categoria Travel la nivel global.