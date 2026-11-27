Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 27 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jimi Hendrix, pe numele său complet James Marshall Hendrix, a fost un cântăreț, compozitor și chitarist american, considerat unul dintre cei mai mari muzicieni din istoria rockului. Născut pe 27 noiembrie 1942, în Seattle, Washington, SUA, a avut o copilărie dificilă, marcată de probleme familiale și lipsuri materiale. La vârsta de 15 ani a primit prima sa chitară acustică, iar mai târziu a început să cânte la chitară electrică. A revoluționat muzica rock prin folosirea efectelor electronice și a sunetelor inovatoare. În anul 1966, s-a mutat în Anglia, unde și-a format propria trupă, numită The Jimi Hendrix Experience, alături de Noel Redding și Mitch Mitchell. Primul său album important, Are You Experienced, a apărut în 1967 și a avut un succes extraordinar. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără Purple Haze, Hey Joe și All Along the Watchtower. Jimi Hendrix a murit pe 18 septembrie 1970, la Londra, la vârsta de numai 27 de ani. În anul 1992, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Jimi Hendrix rămâne o legendă a muzicii și un simbol al creativității și libertății artistice.

Nicolae Iorga a fost unul dintre cei mai importanți istorici, scriitori și oameni politici din România. Născut în anul 1871, în orașul Botoșani, a demonstrat încă din copilărie o inteligență deosebită și o pasiune pentru învățătură. A studiat la universități importante din Europa și a devenit profesor universitar la București. A scris numeroase cărți și studii despre istoria României și a altor popoare, fiind recunoscut pe plan internațional pentru activitatea sa științifică. Pe lângă activitatea de istoric, a fost și om politic, ocupând funcția de prim-ministru al României între anii 1931 și 1932. A susținut educația, cultura și păstrarea valorilor naționale. Nicolae Iorga a fost răpit de un grup de legionari și împușcat pe 27 noiembrie 1940, la vârsta de 69 de ani, în comuna Strejnicu, județul Prahova. El rămâne o personalitate importantă a istoriei României, fiind apreciat pentru contribuțiile sale remarcabile în domeniul istoriei, literaturii și educației.

Născut pe 14 decembrie 1887, în orașul Galați, Virgil Madgearu a fost un important economist, sociolog, profesor universitar și om politic român din perioada interbelică. A urmat studiile universitare la Leipzig, în Germania, unde a obținut doctoratul în economie în anul 1911. După întoarcerea în România, a devenit profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. A fost unul dintre reprezentanții importanți ai Partidului Național Țărănesc și a ocupat mai multe funcții ministeriale, printre care ministru al Industriei și Comerțului și ministru al Finanțelor. A susținut dezvoltarea agriculturii, industriei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale țăranilor. Virgil Madgearu a fost un adept al democrației și s-a opus extremismului politic. Din cauza convingerilor sale, a fost asasinat de legionari pe 27 noiembrie 1940, în Pădurea Snagov, lângă București. În anul 1990, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1818: Aron Pumnul 🇷🇴✒️ lingvist și istoric literar, fruntaș al Revoluției de la 1848 în Transilvania, profesor al lui Mihai Eminescu

🎂1865: Petre Greceanu 🇷🇴✩ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1867: Grigore Antipa 🇷🇴🏛️ savantul care a reorganizat Muzeul Național de Istorie Naturală în noua clădire care astăzi îi poartă numele, proiectată de arhitectul Grigore Cerchez

🎂1874: Chaim Weizmann 🇬🇧🇮🇱🗣️ primul președinte al statului Israel

🎂1885: Liviu Rebreanu 🇷🇴✒️ întemeietorul romanului modern în literatura română și unul dintre marii scriitori români din secolul al XX-lea. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, reprezintă o amplă frescă a vieții rurale dinainte de Primul Război Mondial

🎂1885: Nicolae Hortolomei 🇷🇴🩺 director al clinicii de Chirurgie și Urologie de la Spitalul Colțea din București, profesor universitar la Facultatea de Medicină, membru titular al Academiei Române

🎂1894: Konosuke Matsushita 🇯🇵📻 fondator al concernului Matsushita Electric (Panasonic)

🎂1912: Dina Cocea 🇷🇴🎭 A desfășurat o prestigioasă activitate teatrală la Teatrul Național București și Teatrul Național Radiofonic, având apariții rare, dar memorabile, pe micul sau marele ecran

🎂1913: Nineta Gusti 🇷🇴🎭 Artist Emerit, a fost căsătorită timp de 15 ani cu Radu Beligan

🎂1924: Nina Cassian 🇷🇴✒️ poetă, eseistă și traducătoare și compozitoare. Intră la vârsta de 16 ani în organizația Tineretului Comunist, aflată atunci în ilegalitate, visând „să mântui lumea de toate antagonismele fundamentale dintre sexe, rase, popoare, clase etc.”

🎂1939: Nicolae Manolescu 🇷🇴✒️ unul dintre cei mai importanți critici literari români din ultimele decenii

🎂1940: Bruce Lee 🇨🇳🇺🇸🫷🎬 actor chinez-american, instructor de arte marțiale, filosof, regizor, producător, scenarist și întemeietorul categoriei de artă marțială cunoscută sub numele de Jeet Kune Do. Este considerat unul dintre cei mai influenți artiști de arte marțiale din secolul 20

🎂1940: Ioan Scurtu 🇷🇴✒️ istoric

🎂1942: James Marshall „Jimi” Hendrix 🇺🇸🎸 Deși cariera sa a durat doar patru ani, este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria muzicii universale, și unul dintre cei mai celebri muzicieni ai secolului XX. Moare din cauza consumului de barbiturice, la doar de 27 de ani, devenind rapid o figură emblematică în cultura psihedelică a lumii occidentale. Decesul său a contribuit la Clubul 27, termen luat ființă odată cu moartea mai multor muzicieni de 27 de ani (Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin și Jim Morrison) între 1969 și 1971. Seria de evenimente tragice a devenit și rămâne un subiect permanent al culturii populare

🎂1944: Gregory Hoblit 🇺🇸🎥 cunoscut mai ales pentru regia filmelor Primal Fear, Fallen, Frequency, Hart’s War și Fracture

🎂1951: Kathryn Bigelow 🇺🇸🎥 Near Dark (1987), Point Break (1991), The Hurt Locker (2008)

🎂1960: Iulia Timoșenko 🇺🇦🗣️

🎂1962: Mike Bordin 🇺🇸🥁 baterist și co-fondator al trupei Faith No More

🎂1963: Roland Nilsson 🇸🇪⚽️ a ajuns în semifinala Campionatului Mondial din 1994

🎂1964: Roberto Mancini 🇮🇹⚽️ atacant la echipe ca Sampdoria, Lazio și Bologna

🎂1981: Bruno Alves 🇵🇹⚽️ și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la FC Porto, unde a câștigat nouă titluri

🎂1983: Professor Green 🇬🇧🎤 a devenit faimos în 2008 odată cu câștigarea unui concurs de battle rap, acesta primind distincția de „Cel mai bun rapper britanic”

Decese 🕯

🕯️1852: Ada Lovelace 🇬🇧🧮 cunoscută în principal pentru munca ei la calculatorul mecanic al lui Charles Babbage, motorul analitic. Consemnările ei includ ceea ce este recunoscut ca fiind primul algoritm care urmează să fie procesat de către o mașină

🕯️1875: Richard Carrington 🇬🇧🔭 astronom amator ale cărui observații astronomice din 1859 au arătat în primul rând existența exploziilor solare, precum și influența lor electrică asupra Pământului și asupra aurorelor sale

🕯️1895: Alexandre Dumas, fiul 🇫🇷✒️ romancier și dramaturg, fiul lui Alexandre Dumas

🕯️1940: Gabriel Marinescu 🇷🇴✩ prefect al Poliției Capitalei (1930-1937), subsecretar de stat la ministerul de interne (1937), ministru de interne (1939) și ministru al ordinii publice (1939). Asasinat în celula de la Jilava de către o echipă a morții legionară. În corpul său s-au găsit 10 gloanțe, din care trei i-au străpuns craniul. După cum precizează relatările celor care au asistat la asasinatele din acea noapte, generalul îi primește pe asasini și, cu ultimele vorbe, îi înjură birjărește. În 1988, în cavoul din cimitirul Bellu, a fost descoperitā o cutie care conținea circa 2 kg de aur în monezi și bijuterii

🕯️1940: Mihail Moruzov 🇷🇴✩ asasinat de legionari în Masacrul de la Jilava, anti-fascist și anti-legionar, specialist în informații și contra-informații militare, a fost creatorul și directorul Serviciului Secret de Informații al Armatei Române

🕯️1940: Nicolae Iorga 🇷🇴✒️ istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, cel de-al 34-lea prim-ministru, profesor universitar și academician. Asasinat lângă Strejnicu, de legionari

🕯️1940: Virgil Madgearu 🇷🇴🗣️ ministru de finanțe din partea PNȚ. A fost teoreticianul care a fundamentat doctrina politică a curentului țărănist. A fost ales membru post-mortem al Academiei Române. În 1940 a fost asasinat de un comando legionar ca răspuns la pozițiile sale antifasciste, în pădurea Snagov

🕯️1940: Gheorghe Argeșanu 🇷🇴✩ general și om de stat, a fost cel de-al 40-lea premier al României. Asasinat la Jilava

🕯️1940: Ioan Bengliu 🇷🇴✩ fost comandant al Jandarmeriei. Asasinat la Jilava

🕯️1940: Victor Iamandi 🇷🇴🗣️ deputat liberal, a fost arestat și ucis la penitenciarul Jilava, în cadrul masacrului comis de Garda de Fier

🕯️1953: Eugene O’Neill 🇺🇸✒️ dramaturg, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1936

🕯️1972: Victor Eftimiu 🇷🇴✒️ dramaturg, eseist, povestitor, scriitor și traducător român de origine macedoromână, membru al Academiei Române

🕯️1986: Cezar Lăzărescu, arhitect 🇷🇴🧱 Gheorghiu-Dej îl numește responsabilul planului de dezvoltare al litoralului românesc; printre proiecte mai sunt: Vila “Lac 2” la București Floreasca, Restaurantul „Perla Mării” din Eforie nord, 21 de hoteluri și 8 restaurante, comerțuri, baruri și cluburi la Mamaia, Hotelul Europa la Eforie nord, Trei vile prezidențiale la Eforie nord, Aeroportul Otopeni

🕯️2005: Jocelyn Brando 🇺🇸🎬 sora mai în vârstă a actorului Marlon Brando

🕯️2017: Cristina Stamate 🇷🇴🎭🎬

Calendar 🗒️

🗒️511: Moartea fondatorului Dinastiei Merovingiene Clovis I conduce la divizarea Imperiului Franc sub cei patru fii ai lui: Theuderic, Chlodomer, Chlotar și Childebert

🗒️602: Regele bizantin Mauriciu și fii lui sunt uciși de soldații lui Focas Tiranul, cel care va urma la tron

🗒️1640: Lege emisă de domnitorul Matei Basarab, prin care era limitată posibilitatea de închiriere a mânăstirilor de la Muntele Athos sau a altor locuri sfinte

🗒️1895: Alfred Nobel a creat Premiile Nobel. Primele recompense au fost decernate în 1901. Premiile se decernează în fiecare an la 10 decembrie, data decesului lui Alfred Nobel

🗒️1919: Prin Tratatul de pace de la Neuilly sur Seine, Bulgaria pierde teritoriul trac de la granița cu Grecia, teritoriul din vest este atribuit Statului sârb și sudul Dobrogei cu Silistra, României

🗒️1940: Masacrul de la Jilava: 64 de deținuți politici, dintre care 5 foști oficiali și susținători ai regelui abdicat Carol al II-lea al României, sunt uciși de Garda de Fier.

🗒️1940: Istoricul Nicolae Iorga este asasinat de legionari la Strejnic

🗒️1940: Asasinarea lui Virgil Madgearu în pădurea Snagov

🗒️1945: Un cutremur de 8,2 în Iran a provocat circa 4.000 morți

🗒️1963: Prăbușirea unui Douglas DC-8F al companiei Trans-Canada din Montréal; au murit toți cei 118 pasageri

🗒️1978: A fost fondat Partidul muncitorilor din Kurdistan (PKK)

🗒️1983: Un avion Boeing 747 se prăbușește în apropierea aeroportului Barajas din Madrid, omorând 181 de oameni

🗒️1989: Revoluția de Catifea: Are loc o grevă generală de două ore, în toate sectoarele economiei, pe tot cuprinsul Cehoslovaciei.

🗒️1998: A avut loc la București premiera filmului „Terminus Paradis”, în regia lui Lucian Pintilie, care a fost distins cu Marele Premiu Special al Juriului la Festivalul de la Veneția

🗒️2000: În Norvegia se deschide Tunelul Laerdal, cel mai lung tunel rutier din lume, de 24,5 km lungime, între Aurland și Laerdal. Astfel, se creează un drum continuu de la Oslo la Bergen