Președintele Donald Trump a declarat că Iranul dispune de rachete capabile să atingă teritoriul european, în cazul în care războiul din Golf s-ar extinde, dar a minimalizat implicarea Rusiei și Chinei în sprijinirea regimului de la Teheran.

Șeful de la Casa Albă și prima doamnă, Melania Trump, au purtat convorbiri telefonice cu personalul militar american aflat la bazele aeriene Al-Dhafra, din Emiratele Arabe Unite, și Prințul Sultan, din Arabia Saudită, relatează Al Jazeera, cu ocazia sărbătorii de Ziua Recunoștinței, lăudând contribuția acestora la operațiunile militare împotriva Iranului, potrivit Al Jazeera.com.

Trump a susținut că Iranul dispune de rachete capabile să ajungă în Europa și a avertizat asupra riscului ca Teheranul să utilizeze arme nucleare împotriva Israelului și a altor state din regiune, dacă ar dobândi asemenea arme.

„Nu avem nevoie de petrolul din Orientul Mijlociu. Dar ceea ce ne trebuie cu adevărat este pacea în Orientul Mijlociu”, a declarat președintele SUA.

Adresându-se militarilor americani, Trump a reiterat unul dintre obiectivele Washingtonului în conflictul cu Teheranul: împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare.

„Fiecare dintre voi joacă un rol esențial în protejarea nu doar a țării noastre de astăzi, ci și a generațiilor viitoare de americani, asigurându-vă că Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară. Veți continua această misiune, iar victoria este la îndemână. Victoria va veni atunci când voi dori eu, ca să fiu sincer”, a declarat președintele SUA.”, a afirmat Trump.

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Întrebat despre posibilitatea reluării atacurilor americane asupra Iranului, Donald Trump a indicat complexul cunoscut sub numele de Pickaxe Mountain drept o posibilă țintă. Liderul de la Casa Albă a dezvăluit, de asemenea, că a discutat în ultimele zile cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a susținut că Washingtonul rămâne deschis negocierilor cu autoritățile iraniene.

„Încercăm să fim amabili. Le oferim toate șansele să ajungă la un acord și să salveze multe vieți, dar nu sunt sigur dacă vor profita de asta”, a declarat Trump.

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Președintele SUA a comentat și informațiile potrivit cărora Moscova și Beijingul ar fi furnizat Teheranului date care să faciliteze atacurile asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu. Trump a făcut referire la recenta sa întâlnire cu președintele chinez Xi Jinping, susținând că implicarea Beijingului în conflict este limitată.

„Întâlnirea mea cu președintele Xi a fost una incredibilă. Cred că sunt foarte puțin implicați în ceea ce privește Iranul. S-ar putea implica, dar pentru mine implicarea ar însemna să tragă cu arma, nu să le ofere câteva informații. Noi facem același lucru, apropo. Și știți, când spun că s-ar putea să ne spioneze, ei bine, și noi îi spionăm”, a declarat liderul american.

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Declarațiile președintelui american vin pe fondul intensificării atacurilor atribuite Iranului asupra unor obiective din Orientul Mijlociu.

Autoritățile din Bahrain au raportat sâmbătă, 21 noiembrie, un atac asupra unei instalații industriale civile, în urma căruia a izbucnit un incendiu. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a susținut că operațiunea sa a vizat radarele sistemelor americane de apărare aeriană amplasate în această țară.

Joi, autoritățile din Kuweit au anunțat că un atac cu drone atribuit Iranului asupra unui „obiectiv vital” s-a soldat cu moartea a doi muncitori italieni și rănirea altor patru persoane. Autoritățile de la Teheran au negat implicarea în incident.