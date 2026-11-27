Summitul UE s-a încheiat joi cu nervii întinși la maximum, dar fără progrese semnificative în negocierile privind bugetul pentru perioada 2028- 2034. Emmanuel Macron cere un acord rapid până la sfârșitul anului, însă cancelarul german Friedrich Merz insistă asupra unor reduceri suplimentare ale cheltuielilor.

Încercarea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, de a obține un compromis între liderii celor 27 de state membre privind viitorul buget al Uniunii Europene a eșuat joi, 26 noiembrie, potrivit Politico.

Reuniunea de la Bruxelles, convocată special pentru deblocarea negocierilor bugetare, a fost marcată de tensiuni, reproșuri și boicotarea unor întâlniri. Mai mulți lideri europeni au pus sub semnul întrebării posibilitatea încheierii unui acord până la sfârșitul acestui an.

Miza pentru România

Pentru România, negocierile privind viitorul cadru financiar multianual au o importanță crucială, în condițiile în care fondurile de coeziune reprezintă una dintre principalele surse de finanțare europeană pentru proiectele de infrastructură și dezvoltare regională, de care țara noastră are atâta nevoie.

România a fost în 2025 al doilea cel mai mare beneficiar net al bugetului Uniunii Europene, potrivit unui studiu al Institutului Economic German (IW), țara noastră absorbind cu 5,9 miliarde de euro mai mult decât a contribuit, fiind depășită doar de Polonia, cu un sold pozitiv de 6,7 miliarde de euro. În 2024, potrivit aceluiași institut, România a fost al treilea cel mai mare beneficiar net, cu un excedent de 2,7 miliarde de euro, după Grecia, cu 3,5 miliarde de euro, și Polonia, cu 2,9 miliarde de euro, scrie Reuters.

Propunerea de compromis prezentată de António Costa prevede un buget de 1.780 de miliarde de euro, la prețurile actuale, pentru o perioadă de șapte ani, reprezentând o reducere de aproximativ 10% față de proiectul inițial.

Documentul nu a reușit însă să mulțumească statele membre, care continuă să aibă poziții diferite în privința dimensiunii bugetului și a distribuirii fondurilor europene.

„Această reuniune a reprezentat un pas necesar în cadrul procesului. Este vorba despre un proces de negociere. Este normal ca diferitele părți să înceapă să-și sublinieze și să-și marcheze punctele de plecare. Toată lumea știe că nu putem dezamăgi Europa și că avem nevoie de un nou buget începând cu 1 ianuarie 2028”, a declarat Antonio Costa, președintele Consiliului European, la finalul summitului.

Statele europene, împărțite în două tabere. Negocierile privind fondurile de coeziune, în impas

Principalele divergențe îi opun pe cei șapte membri ai grupului statelor „Frugale”, care solicită reduceri semnificative ale cheltuielilor europene, celor 17 state din grupul „Prietenii Coeziunii”, care se împotrivesc unor noi tăieri de fonduri.

Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat scepticismul încă de la sosirea la Bruxelles, afirmând că un acord privind bugetul european pentru următorii șapte ani se află „la ani-lumină distanță”. Șefa guvernului de la Roma a respins ideea stabilirii unui termen-limită pentru finalizarea negocierilor, insistând asupra respectării intereselor Italiei.

„Nu am un termen limită. Am condiții specifice. Când acordul va fi unul pe care îl consider valabil și echitabil pentru Italia, atunci îl voi semna”, a declarat Giorgia Meloni.

O poziție similară a exprimat și premierul olandez Rob Jetten, unul dintre susținătorii reducerii cheltuielilor europene.

„Nu e nevoie să ne grăbim. Pentru mine, nu există termen limită”, a afirmat Rob Jetten.

Discuțiile privind bugetul au început în jurul prânzului, după ce liderii europeni au abordat problema succesiunii lui Christine Lagarde la conducerea Băncii Centrale Europene. Potrivit diplomaților europeni, niciunul dintre lideri nu a fost dispus să facă concesii în timpul primei runde de negocieri, fiecare delegație așteptând ca celelalte state să facă primul pas.

În încercarea de a debloca discuțiile, Antonio Costa a organizat întâlniri în grupuri restrânse, reunind separat statele „Frugale”, „Prietenii Coeziunii”, cele mai mari șase economii ale Uniunii și liderii din diferite regiuni ale blocului comunitar.

Formatul a provocat nemulțumirea reprezentanților statelor care susțin reducerea bugetului. Aceștia au considerat că organizarea întâlnirilor urmărea să exercite presiuni asupra lor în favoarea statelor beneficiare ale fondurilor de coeziune.

În semn de protest, reprezentanții grupului statelor „Frugale” au decis să boicoteze întâlnirile în format restrâns, iar António Costa a continuat consultările fără participarea acestora.

Emmanuel Macron cere un acord până la 31 decembrie. Friedrich Merz vrea un buget și mai mic

Diferențele dintre Franța și Germania au complicat suplimentar negocierile de la Bruxelles.

Emmanuel Macron a avertizat că liderii europeni trebuie să ajungă la un acord până la sfârșitul lunii decembrie, înainte ca Franța să intre în perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale din 2027. Calendarul electoral francez reprezintă o preocupare pentru o parte dintre liderii europeni, în condițiile în care Marine Le Pen, reprezentanta Adunării Naționale, a promis că va reduce drastic contribuția Franței la bugetul comunitar dacă va ajunge la conducerea țării.

„Intenționez să le clarific foarte bine colegilor noștri că, din motive politice și democratice, nu va fi posibilă redeschiderea sau încheierea negocierilor privind bugetul după 31 decembrie”, a declarat Macron.

Liderul de la Paris a calificat reducerile bugetare propuse de António Costa drept o „greșeală strategică”, precizând că Franța nu este dispusă să accepte orice compromis pentru respectarea calendarului negocierilor.

„Nu suntem dispuși să ajungem la un acord cu orice preț. Putem încheia negocierile până la 31 decembrie, dar aceasta este limita absolută”, a adăugat Macron.

De cealaltă parte, cancelarul german Friedrich Merz susține însă o abordare diferită. Acesta consideră că reducerea de 204 miliarde de euro propusă de președintele Consiliului European nu este suficientă și că viitorul buget trebuie diminuat suplimentar.

„Am avansat cu ceva? Da și nu. Încercăm să stabilim în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Cred că pot spune asta”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Întrebat despre dimensiunea viitorului buget european, liderul de la Berlin a indicat că acesta va trebui să fie mai mic decât cel prevăzut în actuala propunere de compromis.

„Va fi mai puțin. Cât va fi atunci rămâne de văzut”, a adăugat Merz.

Germania a rămas, de departe, cel mai mare contribuabil net. În 2025, a plătit cu 14,9 miliarde de euro mai mult decât a primit, o creștere de 1,8 miliarde de euro față de 2024, când soldul negativ s-a situat la 13,1 miliarde de euro. Creșterea s-a datorat în principal majorării bugetului total al UE, potrivit Reuters.

Pe locul al doilea în topul contributorilor neți s-a situat Franța, cu aproximativ 5,4 miliarde de euro, urmată de Italia, cu 3,3 miliarde de euro.

Speranțele privind obținerea unor progrese suplimentare au scăzut după ce António Costa a anunțat că negocierile nu vor continua vineri. Unul dintre diplomații europeni a apreciat însă că tensiunile de la Bruxelles ar putea reprezenta o etapă premergătoare unor negocieri mai constructive.