Iată de ce nu clipea Nicolae Ceaușescu și cum a fost pedepsit un angajat TVR, pentru că nu a tăiat la montaj momentul în care Nicolae Ceaușescu a clipit în timpul unei ședințe.

Imaginea publică a dictatorului era rezultatul unei manipulări tehnice riguroase, a dezvăluit Ion Mihai Pacepa, fost general în Securitate și jurnalist român, în celebra sa carte, „Orizonturi roșii”. Tot în cartea sa, secretarul de stat al Ministerului de Interne al României, șef adjunct al Departamentului de Informații Externe (spionaj) al României comuniste și consilier personal al lui Nicolae Ceaușescu a mai dezvăluit și povestea angajatului TVR care nu a tăiat la montaj momentul în care Nicolae Ceaușescu a clipit în timpul unei ședințe.

Potrivit relatărilor, angajatul TVR a fost suspendat din funcție pentru șase luni, deoarece nu a taiat la montaj două momente: în care Ceaușescu clipea și se balbaia în timpul unei ședințe.

Tot în cartea „Orizonturi roșii”, fostul general de Securitate, Ion Mihai Pacepa, a dezvăluit că Nicolae Ceaușescu suferea de o bâlbâială pronunțată, motiv pentru care aparițiile sale la televiziune erau atent cenzurate, montate și cosmetizate.

Astfel, relatările lui Pacepa și mărturiile foștilor angajați ai Televiziunii Române (TVR), arată că imaginea publică a dictatorului era rezultatul unei manipulări tehnice riguroase.

Ceaușescu se bâlbâia frecvent, mai ales atunci când era obosit, nervos sau când trebuia să citească texte mai complexe, pe care nu le stăpânea bine.

Din cauza acestui defect, transmisiunile live cu discursurile sale erau evitate pe cât posibil. Aproape toate cuvântările difuzate la TVR erau înregistrate în prealabil.

Montajul era făcut la „la milimetru”. O echipă specială de protocol și montaj din cadrul televiziunii petrecea ore întregi tăind pe bandă fiecare poticnire, repetiție de silabe sau pauză stânjenitoare, pentru ca dictatorul să pară fluent și autoritar.

O altă tehnică era acoperirea prin aplauze. Acolo unde tăieturile de montaj ar fi fost prea evidente vizual, sunetul era acoperit cu aplauze preînregistrate și scandări („Ceaușescu – PCR!”), iar imaginea comuta rapid către sala care ovaționa.

Nu în ultimul rând, Pacepa menționează și obsesia cuplului Ceaușescu pentru controlul absolut asupra televiziunii: de la unghiurile de filmare (pentru a-i ascunde statura mică) până la reticența inițială față de introducerea televiziunii color, de teamă că detaliile fizice și defectele ar deveni mult mai vizibile.