Care este cel mai vândut produs de post din LIDL. Iată ce cumpără românii în Postul Crăciunului, de fapt.

Ne aflăm în plină perioadă de Post, care va dura până pe 24 decembrie 2026, înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului de vineri, 25 decembrie. Românii dau iama în această perioadă produse de post, fie că pe la rafturile supermarketurilor, fie pregătindu-le acasă.

La Lidl, spre exemplu, există un produs de post care se vinde cel mai bine. Este vorba despre pateul vegetal Mandy. Prețul său este de doar 5,49 lei, preț identificat în oferta Lidl din 23–29 noiembrie 2026. Acest produs ieftin și accesibil nu necesită preparare. În plus, el poate fi consumat la toate mesele din timpul zilei: mic dejun, prânz sau cină. Așadar, acesta este produsul pe care românii îl cumpără în Postul Crăciunului.

Pentru consumatorii care țin post, acesta este, de asemenea, și un produs traditional. Totodată, el este cumpărat și de persoane care nu țin întregul post, dar vor să reducă temporar consumul de carne.

Postul Crăciunului: când e dezlegare la pește

Se știe că, perioada de post are anumite rânduieli alimentare. Mai exact, consumul de carne, produse lactate, ouă și pește (în zilele fără dezlegare) este interzis.

În Postul Crăciunului, care a început pe 15 noiembrie, sunt și 15 zile în care este dezlegare la pește, inclusiv ulei și vin. În tot Postul care durează 40 de zile, avem: în luna noiembrie, zilele de: 21, 22, 23, 28, 29, 30. În luna decembrie, zilele cu dezlegare la pește sunt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 19.