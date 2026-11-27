Doi bărbați, în vârstă de aproximativ 65 de ani, și-au pierdut viața după ce casa în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări în județul Sibiu

Incendiuul a izbucnit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, la o casă de pe strada Măgurii din Cisnădie, județul Sibiu. Cei doi au fost găsiți în stop cardio-respirator.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

”La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la o casă de aproximativ 50 de metri pătrați. În interior au fost găsiți doi bărbați de aproximativ 65 de ani, aflați în stop cardio-respirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă cei doi bărbați au fost declarați decedați”, a transmis ISU Sibiu.

Incendiul a afectat în totalitate interiorul a două camere și al bucătăriei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost jarul căzut dintr-o sobă cu acumulare de căldură pe materiale textile, au anunțat pompierii.