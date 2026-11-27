Președintele Donald Trump a declarat că Vladimir Putin poate participa la summitul G20, programat în perioada 14–15 decembrie, la Miami. Kremlinul a precizat însă că liderul rus nu a luat încă o decizie privind deplasarea în Statele Unite.

Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și-a exprimat joi, cu ocazia Zilei Recunoștinței, disponibilitatea de a-l primi pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul liderilor G20, care va avea loc luna viitoare în Florida, potrivit NDTV.com.

„Dacă ar vrea să vină, cu siguranță ar putea. Mi-ar plăcea să-l am alături. Unora nu le-ar plăcea asta. Știi, când era membru al G8, dacă ar fi rămas membru, președintele Obama ar fi vrut să-l excludă. Și dacă ar fi rămas membru, poate că acum nu am fi avut acest război. S-a simțit foarte jignit când s-a întâmplat asta. Iar acum este G7. Și, să fiu sincer cu tine, nu facem altceva decât să vorbim despre Rusia. Am spus: „De ce nu e aici?” Dar președintele Obama și, după cum știi, Canada nu l-au vrut. Statele Unite nu l-au vrut. Și bănuiesc că încă vreo doi au votat în acest sens. Eu nu aș fi votat așa. Aș spune că, dacă ar fi după mine, mi-ar plăcea să-l avem printre noi. Mi se părea un grup mult mai puternic când Rusia, despre care vorbiți, era prezentă. Ei spun: „Avem o întâlnire și discutăm despre Rusia, Ucraina”. Am spus: „N-ar fi rău să avem Rusia în sală”. Cred că, dacă nu ar fi făcut asta și cred cu tărie acest lucru, nu am fi avut războiul ăsta în desfășurare chiar acum. Prima doamnă nu ar fi trebuit să se ducă acolo și să încerce să obțină un armistițiu pentru a-i scoate pe oameni de acolo. Unii dintre aceștia sunt persoane foarte în vârstă., a declarat Trump.

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Liderul SUA a recunoscut că prezența liderului de la Kremlin ar putea nemulțumi anumite persoane, exprimându-și totodată și îndoiala că Putin ar fi interesat să participe la summit.

Kremlinul nu a luat încă o decizie privind participarea lui Putin la summitul G20

Autoritățile de la Moscova au transmis joi că nu există încă o decizie privind deplasarea președintelui rus în SUA.

După întâlnirea cu Trump de săptămâna trecută, Putin a afirmat că va analiza posibilitatea participării la reuniunea G20, în urma unor discuții cu liderul american. Șeful Kremlinului a precizat însă că va trebui să țină cont și de situația internă a Rusiei înainte de a decide dacă va efectua deplasarea la Miami.

Tot ieri, într-un mesaj publicat joi dimineață pe platforma Truth Social, Trump și-a exprimat dorința ca Rusia să înceteze acțiunile militare agresive împotriva teritoriilor europene, în speranța că acest lucru ar putea facilita încheierea rapidă a războiului din Ucraina.