O perdea spectaculoasă de nori a înconjurat muntele Corcovado din Rio de Janeiro, lăsând statuia lui Iisus Hristos deasupra ceții. Imaginile au devenit virale, iar unii internauți au crezut că sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. Imaginile au fost realizate, însă, de un fotograf brazilian.

Fenomenul a fost filmat în ziua de 21 noiembrie de fotograful brazilian Márcio Amaro, din cartierul Santa Teresa. Acesta a publicat imaginile pe rețelele sociale, care au adunat o multitudine de aprecieri și comentarii. O parte dintre utilizatori au crezut că imaginile ar fi fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. În realitate, fenomenul este unul natural, explicat de condițiile atmosferice.

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Fenomenul care a creat iluzia că statuia lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro ar pluti

Norii au acoperit aproape complet muntele Corcovado, aflat la circa 710 metri altitudine. Doar statuia lui Iisus Hristos și cele mai înalte creste au rămas vizibile. Fotograful Márcio Amaro a precizat că imaginile sunt reale și nu au fost modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Filmarea s-a răspândit rapid pe rețelele sociale și a atras atenția la nivel internațional. Imaginile surprind statuia lui Iisus Hristos deasupra muntelui acoperit de nori, într-un peisaj spectaculos, arată Euronews.com.

Fenomenul se numește nor orografic și apare când aerul umed ajunge împins de vânt către un munte, urcă pe versanți și se răcește, formând nori. După ce trec de vârf, aceștia coboară pe partea opusă și creează impresia unei cascade. Practic, este un nor purtat de vânt, care se dispersează treptat. Deși norii orografici sunt frecvenți în zona Rio de Janeiro, efectul de cascadă apare doar în condiții atmosferice speciale. Sunt necesare o anumită înălțime și densitate a norilor, dar și vânturi cu direcția și intensitatea potrivite. Astfel, statuia rămâne vizibilă deasupra perdelei de nori.

Sursă foto & video: Instagram/marciioamaro