Prima pagină » Actualitate » Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”

Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”

09 aug. 2025, 15:55, Social
Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”
Galerie Foto 4

Este tragedie la Arad, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic. Este vorba de un pilot în vârstă de 48 de ani, dar și de un tânăr de 18 ani. Tată tânărului a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, este mesajul postat de tatăl tânărului decedat în accidentul aviatic de sâmbătă de la Arad.

Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Potrivit sursei citate, două persoane au murit pe loc. Potrivit presei locale, unul dintre cei doi pasageri morți, în vârstă de 18 ani, ar fi fiul unul cunoscut om de afaceri.

„Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

Ultimul zbor a fost filmat, iar video poate fi văzut AICI

Un tânăr de 24 de ani a murit după ce s-a PRĂBUȘIT cu un planor în apropiere de Caracal

În ultima perioadă au avut loc mai multe accidente aviatice în țara noastră

Un planor a căzut, luna trecută, pe un câmp dintre localităţile Caracal şi Drăghiceni, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

Pilotul, un tânăr de 24 de ani, a fost declarat decedat.

Planorul era pilotat de unul dintre sportivii Aeroclubului României participant la Campionatul Național de Zbor de Distanță, care se desfășoară în această perioadă.

Citește și

ACTUALITATE Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
13:46
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
REACȚIE Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
13:09
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
VIDEO Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului
11:07
Ministerul Afacerilor Externe face angajări. 185 de posturi vor fi scoase la concurs/ Mesajul ministrului
VIDEO EXCLUSIV Cum alegem un PEPENE copt și dulce. Cele mai tari ponturi, direct de la producători
09:00
Cum alegem un PEPENE copt și dulce. Cele mai tari ponturi, direct de la producători
EXCLUSIV CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului
07:00
CULISELE înmormântării lui Ion Iliescu. Coordonatorul serviciilor funerare dezvăluie de ce a fost închis tot timpul sicriul fostului șef al statului
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Cum se simte Marco, fiul lui Mihai Leu, după accidentul cumplit. Ce s-a întâmplat cu mașina în timp ce șofa
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
Guvernul îi limitează pe pensionari. Accesul total la bani, interzis: Va da lege. Vine partea nasoală
Evz.ro
Schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, anunță Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Fiul lui Mihai Leu a făcut declarații, după accidentul în care a fost implicat cu mașina tatălui său: „Am încercat să frânez și am întâmpinat dificultăți la oprire.”
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
E mai probabil să fii ucis de un asteroid decât de rabie