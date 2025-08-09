Tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad, mesaj SFÂȘIETOR: „De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede?”

Este tragedie la Arad, acolo unde două persoane și-au pierdut viața în urma unui accident aviatic. Este vorba de un pilot în vârstă de 48 de ani, dar și de un tânăr de 18 ani. Tată tânărului a postat pe Facebook un mesaj sfâșietor.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, este mesajul postat de tatăl tânărului decedat în accidentul aviatic de sâmbătă de la Arad.

Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Potrivit sursei citate, două persoane au murit pe loc. Potrivit presei locale, unul dintre cei doi pasageri morți, în vârstă de 18 ani, ar fi fiul unul cunoscut om de afaceri.

„Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

Un tânăr de 24 de ani a murit după ce s-a PRĂBUȘIT cu un planor în apropiere de Caracal

În ultima perioadă au avut loc mai multe accidente aviatice în țara noastră

Un planor a căzut, luna trecută, pe un câmp dintre localităţile Caracal şi Drăghiceni, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

Pilotul, un tânăr de 24 de ani, a fost declarat decedat.

Planorul era pilotat de unul dintre sportivii Aeroclubului României participant la Campionatul Național de Zbor de Distanță, care se desfășoară în această perioadă.