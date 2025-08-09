Prima pagină » Actualitate » Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad

Ultimul zbor a fost filmat! Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică de la Arad

Nicolae Oprea
09 aug. 2025, 15:23, Video
Bărbații care au murit în accidentul aviatic de la Arad sunt Vlad Zgărdău , un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad.

Potrivit presei locale din Arad, Vlad Zgărdău, care se afla la manșa avionului prăbușit sâmbătă la Arad, era un pilot profesionist, care avea 10 ani de experiență la Wizz Ait, dar și la Tarom sau Carpatair.

Tânărul de 18 ani decedat în accident este Vlad Popescu, fiul unui om de afaceri din Arad.

Cutremurător este faptul că poza cu cei doi este realizată cu 10 minute înainte de tragedie, potrivit tatălui lui Vlad Popescu!

„Vlăduț, prea repede te-ai alăturat Escadrilei din Ceruri. Parcă ieri eram colegi de bancă. Tot ieri am ieșit la simplă. Tot ieri am decis că zborul e cel mai frumos lucru ce ni s-a întâmplat. Și da, comandante de A320! Mi-e și îmi va fi dor de tine! «Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc» – Davidovici”, a scris un fost coleg de-al pilotului, pe Facebook.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge”, a scris, îndurerat, tatăl tânărului.

Avion de mici dimensiuni, prăbuşit la Arad. Au murit doi oameni

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, anunță ISU Arad. Potrivit sursei citate, două persoane au murit pe loc. Potrivit presei locale, unul dintre cei doi pasageri morți, în vârstă de 18 ani, ar fi fiul unul cunoscut om de afaceri.

„Avion de mici dimensiuni, prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu”, a transmis ISU Arad.

La ora transmiterii acestei știri Intervin forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate şi trei ambulanţe SAJ.

