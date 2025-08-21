Tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, revoltat de SENTINȚĂ: Au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani

Valentin Olariu, tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu în localitatea 2 mai, se declară profund dezamăgit de sentința dată. El spune că „s-au făcut multe manevre” pentru ca pedeapsa lui Vlad Pascu să fie redusă.

„Este foarte greu astăzi. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Avocații au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani. El are niște facilități dacă ia până în 10 ani. Doi ani deja i-a făcut, se mai scad încă trei ani pentru bună purtare, îi mai rămân cinci ani. Îl vom vedea iar pe străzile noastre. Asta a fost lupta avocaților, să se menține pedeapsa până în 10 ani, ca să aibă mai multe facilități. Ne așteptam ca pedeapsa să-i fie micșorată, la câte manevre s-au făcut. Copiii noștri nu îi aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să-l judece”, a spus tatăl tânărului ucis, într-o intervenție la Digi24.

Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai, a anunțat joi avocatul Adrian Cuculis.

„Dosarul 2 Mai a ajuns la final. Totul a rămas cum știți. 10 ani de închisoare pentru Vlad Pascu. O poveste tristă, tristă”, a scris avocatul pe Facebook.

