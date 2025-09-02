Prima pagină » Actualitate » Tăvălugul concedierilor ajunge și la Guvern. Aproape 40% din personalul Cancelariei lui Ilie Bolojan pleacă acasă



02 sept. 2025, 12:23, Actualitate
Tăvălugul concedierilor ajunge și la Guvern. Aproape 40% din personalul Cancelariei lui Ilie Bolojan pleacă acasă

Premierul a anunțat marți, într-o amplă conferință de presă, principalele măsuri incluse în Pachetul 2 de măsuri de austeritate. Cartoful fierbinte al acestuia vine, așa cum era de anticipat, din reforma administrativă. Măsurile de austeritate nu ocolesc nici măcar Cabinetul premierului, aproape jumătate dintre angajați urmând să rămână fără loc de muncă.

Reforma administrației locale este piatra de încercare din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele grupate în coaliție de Guvernare au ajuns foarte greu la un consens referitor la tăierile din administrația locală. Amânată de două ori, a fost avansat un nou termen pentru demararea reformei, mai exact cel de 15 septembrie.

Bolojan va concedia aproape 40% din personalul CANCELARIEI

Premierul a punctat că măsurile de austeritate nu ocolesc practic pe nimeni, inclusiv o parte din cabinetul său de lucru urmând să fie afectat.

„Din punctul meu de vedere, pe baza informațiilor, reducerea de personal la Cancelarie se va apropia de 40%, a declarat Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări referitoare exclusiv la aparatul său de lucru”, a declarat fostul edil al Oradei la ampla conferință de presă organizată marți.

SIMULAREA lui Bolojan la un prag de 5% reducere de personal

În contextul conferinței, premierul a explicat concret modul de operare al reformei la nivelul administrației publice. Astfel, Bolojan a detaliat cu cifre exacte ce implică reducerea de 5% a personalului țintită de Pachetul 2 fiscal.

„Dacă vrem o reducere de 5% a personalului înseamnă că ar trebui să reducem cu 30% numărul maxim”.

Simulare prezentată de Bolojan: din peste 3.200 de primării, în sub 1000 ar trebui redus personalul. Asta înseamnă că în cele 1000 cu siguranță există personal supradimensionat. La 10% prag ar însemna o reducere de 13 mii de posturi, reale, explică premierul.

