„Din punctul meu de vedere, pe baza informațiilor, reducerea de personal la Cancelarie se va apropia de 40%, a declarat Ilie Bolojan, răspunzând unei întrebări referitoare exclusiv la aparatul său de lucru”, a declarat fostul edil al Oradei la ampla conferință de presă organizată marți.
SIMULAREA lui Bolojan la un prag de 5% reducere de personal
În contextul conferinței, premierul a explicat concret modul de operare al reformei la nivelul administrației publice. Astfel, Bolojan a detaliat cu cifre exacte ce implică reducerea de 5% a personalului țintită de Pachetul 2 fiscal.
„Dacă vrem o reducere de 5% a personalului înseamnă că ar trebui să reducem cu 30% numărul maxim”.
Simulare prezentată de Bolojan: din peste 3.200 de primării, în sub 1000 ar trebui redus personalul. Asta înseamnă că în cele 1000 cu siguranță există personal supradimensionat. La 10% prag ar însemna o reducere de 13 mii de posturi, reale, explică premierul.
RECOMANDAREA AUTORULUI
Promisiunea asumată de Coaliție a fost ratată. România încheie anul cu peste 8% deficit, o cifră record la nivel european
Bolojan aruncă pisica în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE. Sunt 130.000 de posturi”