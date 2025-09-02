Premierul a anunțat marți, într-o amplă conferință de presă, principalele măsuri incluse în Pachetul 2 de măsuri de austeritate. Cartoful fierbinte al acestuia vine, așa cum era de anticipat, din reforma administrativă. Măsurile de austeritate nu ocolesc nici măcar Cabinetul premierului, aproape jumătate dintre angajați urmând să rămână fără loc de muncă.

Reforma administrației locale este piatra de încercare din pachetul II de măsuri fiscale. Partidele grupate în coaliție de Guvernare au ajuns foarte greu la un consens referitor la tăierile din administrația locală. Amânată de două ori, a fost avansat un nou termen pentru demararea reformei, mai exact cel de 15 septembrie.

Bolojan va concedia aproape 40% din personalul CANCELARIEI

Premierul a punctat că măsurile de austeritate nu ocolesc practic pe nimeni, inclusiv o parte din cabinetul său de lucru urmând să fie afectat.