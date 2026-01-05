Prima pagină » Actualitate » Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an

Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an

05 ian. 2026, 19:13, Actualitate
Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an
FOTO - caracter ilustrativ

Pe lângă taxele locale majorate, în România a apărut o nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026, iar efectele se vor simți în buzunarul dezvoltatorilor și, implicit, al cumpărătorilor. Este vorba de construcții, un sector și așa afectat de scumpirile succesive din ultimii ani.

Astfel, începând cu acest an, costurile proiectelor de construcții vor crește semnificativ ca urmare a taxei de carbon aplicate materiilor prime importate din afara Uniunii Europene (UE).

Noua taxă face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), un instrument al Uniunii Europene care introduce costuri suplimentare pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE.

În practică, acest cost va fi transferat treptat în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor. Cele mai afectate vor fi materialele de bază, esențiale în aproape orice proiect:

  • cimentul;
  • fierul;
  • oțelul;
  • aluminiul.

Pentru proiectele aflate deja în derulare, momentul achiziției materialelor, chiar în această perioadă, poate face diferența de cost la nivelul întregului buget.

Ianuarie 2026, o lună-cheie pentru piața construcțiilor

Potrivit specialiștilor din domeniu, ianuarie 2026 ar putea fi ultima perioadă în care se vor mai regăsi prețurile actuale, însă doar pentru materialele deja aflate în producție sau în stocurile existente.

Volumul lucrărilor de construcții din primele două luni ale anului 2023, în creștere cu 9% ca serie brută față de 2022, potrivit INS

Sursă Foto – Shutterstock – Caracter ilustrativ

Scumpirile nu apar brusc, dar structurile de cost sunt deja pregătite. Materialele fabricate din materii prime achiziționate în 2025 vor putea fi livrate în continuare la tarifele vechi, în timp ce producția începută în 2026 va reflecta integral:

  • taxa de carbon;
  • costurile mai mari cu energia;
  • cheltuielile logistice crescute.

În mare măsură, România depinde de importuri din afara UE, mai ales în zona metalurgică și industrială. Printre principalii furnizori se numără:

  • Turcia;
  • China;
  • India.

Aceste state nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, iar asta face ca aplicarea taxei de carbon să aibă un impact direct asupra importurilor.

Conform estimărilor din piață, sunt creșteri de 9–10% la nivel de materie primă și produs semifinit, în special pentru oțel, aluminiu și produse metalurgice.

Aceiași specialiști susțin că materialele de izolație, precum polistirenul, vata minerală și alte sisteme termoizolante, nu vor înregistra creșteri majore de preț. Acestea sunt mai puțin dependente de materiile prime intens carbonifere din afara UE.

Cu toate acestea, avertismentele vin din direcția costurilor cu energia și transportul, care ar putea influența aceste categorii pe termen mediu.

În acest context, planificarea devine esențială pentru companii și dezvoltatori.

„Diferența, în perioada următoare, nu o va mai face cine are cel mai mic preț de listă, ci cine reușește să planifice, să cumpere din timp și să optimizeze corect achizițiile”, spune Cosmin Raileanu, CEO și fondator al companiei vindem-ieftin.ro, citat de Cancan.

Așadar, pentru investitori, dezvoltatori și beneficiari finali, perioada următoare va fi decisivă în stabilirea bugetelor și a strategiilor de achiziție, deoarece acest an se anunță unul de cotitură pentru sectorul construcțiilor.

Taxa de carbon, dependența de importurile non-UE și efectul în lanț asupra costurilor de execuție vor face ca proiectele începute sau contractate în 2026 să fie considerabil mai scumpe decât cele demarate în 2025, mai notează sursa citată.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
20:07
Bursa de la București „a rămas rece” la arestarea lui Maduro. Cât a fost creșterea la finalul zilei de tranzacționare
METEO România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
20:00
România, sub asediul vremii extreme: –15°C, blackout-uri și risc de inundații. Ministrul Cătălin Predoiu activează măsuri de urgență
ECONOMIE Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
18:27
Cum se împacă statistica cu realitatea: o ducem mai bine decât părinții noștri, din punct de vedere financiar, dar ce rămâne în buzunare, de fapt
MUNCĂ 900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
18:00
900 de șoferi de TIR asiatici vin în România, în 2026. Din ce țări provin și câți bani câștigă aici
NEWS ALERT Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
17:51
Alerte de ninsori și viscol în 32 de județe din țară. Anunțul lui Raed Arafat
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Digi24
Replica premierului Groenlandei pentru Trump: „Gata cu fanteziile...”
Cancan.ro
Apariție greu de privit cu celebrul actor iubit de milioane de români. Imaginile surprinse în fața casei la începutul anului 2026 i-au lăsat mască pe fani
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Click
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Digi24
Serviciile secrete occidentale susțin că ayatollahul Khamenei e pregătit să fugă la Moscova dacă protestele din Iran escaladează
Cancan.ro
Diferența de vârstă dintre Emilia Ghinescu și iubitul din Argeș este destul de mare. Internauții susțin că ar putea să îi fie fiu!
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține două săptămâni
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Mai puțin e mai bine. Ce putem elimina din rutina zilnică, chiar de anul acesta
FLASH NEWS Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
19:13
Ce a cauzat prăbușirea lui Maduro: „Cartelul Sorilor”, gruparea de trafic de droguri, controlată de guvernul Venezuelei și armată
ECONOMIE România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri
18:56
România a încasat un ramburs de aproape 1 miliard de euro de la Comisia Europeană. Ministrul Agriculturii spune că banii vor ajunge la fermieri
CONTROVERSĂ Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
18:50
Fratele lui Delcy Rodríguez a fost primit cu aplauze în Parlamentul din Caracas. „El este cel care conduce acum în Venezuela“
ULTIMA ORĂ Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks
18:27
Nicolas Maduro îl angajează pe avocatul care l-a reprezentat în trecut și pe Julian Assange, fondatorul Wikileaks
FLASH NEWS Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
18:25
Venezuelenii din 30 de țări și 130 de orașe din întreaga lume au ieșit pe străzi pentru a sărbători capturarea președintelui Nicolas Maduro
ECONOMIE Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde
18:25
Cine a făcut bani din capturarea lui Maduro. Câștigătorii bursei au încasat miliarde

Cele mai noi