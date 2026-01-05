Taxa care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, de care puțini români știu. Ce se schimbă, odată cu intrarea în noul an

Pe lângă taxele locale majorate, în România a apărut o nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026, iar efectele se vor simți în buzunarul dezvoltatorilor și, implicit, al cumpărătorilor. Este vorba de construcții, un sector și așa afectat de scumpirile succesive din ultimii ani.

Astfel, începând cu acest an, costurile proiectelor de construcții vor crește semnificativ ca urmare a taxei de carbon aplicate materiilor prime importate din afara Uniunii Europene (UE).

Noua taxă face parte din Mecanismul de Ajustare a Carbonului la Frontieră (CBAM), un instrument al Uniunii Europene care introduce costuri suplimentare pentru materiile prime și produsele semifinite provenite din state non-UE.

În practică, acest cost va fi transferat treptat în prețurile materialelor și, ulterior, în costul final al construcțiilor. Cele mai afectate vor fi materialele de bază, esențiale în aproape orice proiect:

cimentul;

fierul;

oțelul;

aluminiul.

Pentru proiectele aflate deja în derulare, momentul achiziției materialelor, chiar în această perioadă, poate face diferența de cost la nivelul întregului buget.

Ianuarie 2026, o lună-cheie pentru piața construcțiilor

Potrivit specialiștilor din domeniu, ianuarie 2026 ar putea fi ultima perioadă în care se vor mai regăsi prețurile actuale, însă doar pentru materialele deja aflate în producție sau în stocurile existente.

Scumpirile nu apar brusc, dar structurile de cost sunt deja pregătite. Materialele fabricate din materii prime achiziționate în 2025 vor putea fi livrate în continuare la tarifele vechi, în timp ce producția începută în 2026 va reflecta integral:

taxa de carbon;

costurile mai mari cu energia;

cheltuielile logistice crescute.

În mare măsură, România depinde de importuri din afara UE, mai ales în zona metalurgică și industrială. Printre principalii furnizori se numără:

Turcia;

China;

India.

Aceste state nu sunt integrate în sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii, iar asta face ca aplicarea taxei de carbon să aibă un impact direct asupra importurilor.

Conform estimărilor din piață, sunt creșteri de 9–10% la nivel de materie primă și produs semifinit, în special pentru oțel, aluminiu și produse metalurgice.

Aceiași specialiști susțin că materialele de izolație, precum polistirenul, vata minerală și alte sisteme termoizolante, nu vor înregistra creșteri majore de preț. Acestea sunt mai puțin dependente de materiile prime intens carbonifere din afara UE.

Cu toate acestea, avertismentele vin din direcția costurilor cu energia și transportul, care ar putea influența aceste categorii pe termen mediu.

În acest context, planificarea devine esențială pentru companii și dezvoltatori.

„Diferența, în perioada următoare, nu o va mai face cine are cel mai mic preț de listă, ci cine reușește să planifice, să cumpere din timp și să optimizeze corect achizițiile”, spune Cosmin Raileanu, CEO și fondator al companiei vindem-ieftin.ro, citat de Cancan.

Așadar, pentru investitori, dezvoltatori și beneficiari finali, perioada următoare va fi decisivă în stabilirea bugetelor și a strategiilor de achiziție, deoarece acest an se anunță unul de cotitură pentru sectorul construcțiilor.

Taxa de carbon, dependența de importurile non-UE și efectul în lanț asupra costurilor de execuție vor face ca proiectele începute sau contractate în 2026 să fie considerabil mai scumpe decât cele demarate în 2025, mai notează sursa citată.