Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic

Dacă te-ai gândit să devii părintele virtual al unui animal sălbatic, află că acest aspect este posibil prin achitarea unei taxe lunare de cel puțin 25 de lei. Iată locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic.

Un loc din România pune la dispoziție cetățenilor posibilitatea de a plăti o taxă lunară de cel puțin 25 de lei, pentru a fi părintele virtual al unui animal sălbatic. Este vorba despre „adoptarea” unui urs sălbatic de la Sanctuarul de la Zărnești. Banii strânși lunar vor fi utilizați pentru îngrijirea urșilor aflați în sanctuar.

Persoanele care doresc să „adopte” virtual un urs sălbatic pot opta pentru acest serviciu la Sanctuarul de la Zărnești. O adopție virtuală presupune ca „părintele” să primească un certificat de adopție cu poza animalului ales, dar și numele dorit pentru el și data vizitei.

Sanctuarul de la Zărnești, locul din România în care poți „adopta” un urs sălbatic

Sanctuarul de la Zărnești se întinde pe o suprafață de aproximativ 70 de hectare. La momentul actual, în spațiu există 129 de urși, care sunt îngrijiți și hrăniți. În acest an, sanctuarul împlinește 20 de ani de la înființare.

De pildă, o ursoaică a fost aleasă, în urmă cu 8 ani, de Doina G., devenindu-i părinte virtual. „Şi am luat-o pe Dia… Eu pentru că eram sponsor am zis că eu oricum dau lunar 100 de lei. Trebuie să avem grijă de ele”, mărturisește ea.

„Pas cu pas şi cu ban cu ban, se adună ca să putem să îngrijim aceste animăluţe. Este cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa şi acest lucru se vede mai ales la nivel internaţional”, a susținut vicepreşedintele Asociaţiei „Milioane de Prieteni”, Paula Ciotloş, conform Observatornews.ro.

Autorul recomandă:

„Grădină zoologică” ILEGALĂ cu urși și lei, descoperită în Dâmbovița. Garda de Mediu a aplicat amenzi de 120.000 lei

Amenzi de până la 60.000 de lei în cazul cetățenilor care hrănesc urșii. Ce arată un proiect de lege

O turistă din Anglia a rămas siderată de experiența pe litoralul românesc: „Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități”

TAXA obligatorie pentru toți proprietarii de locuințe. Primăria a anunțat că se aplică o amendă de 500 de lei pentru neplată

Sursă foto: colaj Envato