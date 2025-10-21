Prima pagină » Actualitate » Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1

Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1

Bianca Dogaru
21 oct. 2025, 18:13, Actualitate
Taxe de cinci ori mai MARI pentru clădirile din București care stau să cadă. Măsura fără precedent luată de Primăria Sectorului 1

Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis, marți, să majoreze impozitele pentru 16 proprietăți de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. Măsura vizează imobile considerate un pericol pentru siguranța publică, iar creșterile sunt semnificative: între 100% și 500%, în funcție de gradul de deteriorare. 

Printre adresele vizate se află clădiri de pe strada Pandele Țărușanu nr.5, Sfântul Constantin nr.13 și 13A, Costache Aristia nr. 34, Căderea Bastiliei nr. 51 și Transilvania nr. 17.

În aceeași ședință, Consiliul Local Sector 1 a aprobat constituirea unui fond de locuințe de necesitate în imobilul din strada Munții Tatra nr. 18-20. Scopul este de a oferi spații temporare pentru familiile care trebuie relocate în timpul lucrărilor de consolidare.

„Astfel, Primăria Sectorului 1 se va implica direct în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din Capitală, derulat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1, potrivit Agerpres.

ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

În prezent, pe raza Sectorului 1 se află 25 de imobile încadrate în clase de risc seismic care necesită consolidare de urgență. Dintre acestea, pentru imobilele din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 32-34, calea Victoriei nr. 101 şi strada Dionisie Lupu nr. 55, intervenţiile sunt amânate din cauza lipsei spaţiilor necesare relocării a aproximativ 50 de familii.

Surse foto: Mediafax foto

AUTORUL RECOMANDĂ:

Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
KanalD
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Evz.ro
Cursa, cel mai scump film românesc. Cum i-a venit ideea lui Codin Maticiuc
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar nu aici dragule". Concurentul din Casa Iubirii îi închide gura cu o replică neașteptată: "Am avut ceva, nu poți să zici că nu am avut că mă enervează". Ce a urmat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Imperiul Țarist, despre cerința României de a fi membru cu drepturi egale: „Ar produce o impresie penibilă asupra poporului rus”