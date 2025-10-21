Consilierii locali ai Sectorului 1 au decis, marți, să majoreze impozitele pentru 16 proprietăți de clădiri aflate într-o stare avansată de degradare. Măsura vizează imobile considerate un pericol pentru siguranța publică, iar creșterile sunt semnificative: între 100% și 500%, în funcție de gradul de deteriorare.

Printre adresele vizate se află clădiri de pe strada Pandele Țărușanu nr.5, Sfântul Constantin nr.13 și 13A, Costache Aristia nr. 34, Căderea Bastiliei nr. 51 și Transilvania nr. 17.

În aceeași ședință, Consiliul Local Sector 1 a aprobat constituirea unui fond de locuințe de necesitate în imobilul din strada Munții Tatra nr. 18-20. Scopul este de a oferi spații temporare pentru familiile care trebuie relocate în timpul lucrărilor de consolidare.

„Astfel, Primăria Sectorului 1 se va implica direct în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din Capitală, derulat de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic”, se arată într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1, potrivit Agerpres.

În prezent, pe raza Sectorului 1 se află 25 de imobile încadrate în clase de risc seismic care necesită consolidare de urgență. Dintre acestea, pentru imobilele din bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 32-34, calea Victoriei nr. 101 şi strada Dionisie Lupu nr. 55, intervenţiile sunt amânate din cauza lipsei spaţiilor necesare relocării a aproximativ 50 de familii.

Surse foto: Mediafax foto

