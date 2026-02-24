Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026

Dacă vrei să înmatriculezi o mașină în România în 2026 trebuie să știi că există mai multe taxe obligatorii – unele fixe, altele variabile în funcție de situația mașinii (nouă, second-hand sau adusă din străinătate), avertizează România TV.

De exemplu, pentru înmatricularea unei mașini second-hand trebuie să ții cont de următoarele costuri:

Certificat de înmatriculare: ~49 lei

Plăcuțe de înmatriculare:Standard: ~40 lei / set

Numere preferențiale: ~85 lei / set

Păstrarea numerelor existente: ~60 lei

Taxa talon nou: inclusă în certificatul de înmatriculare

Acestea sunt sume minime pe care le vei plăti la stat dacă vrei să înmatriculezi o mașină.

Pe lângă taxele de înmatriculare, mai sunt și altele costuri necesare pentru a putea circula cu mașina pe drumurile publice din România.