Am făcut calculul complet. Cât te costă să-ți înmatriculezi mașina în România, în 2026

24 feb. 2026, 16:39, Actualitate
Dacă vrei să înmatriculezi o mașină în România în 2026 trebuie să știi că există mai multe taxe obligatorii – unele fixe, altele variabile în funcție de situația mașinii (nouă, second-hand sau adusă din străinătate), avertizează România TV.

De exemplu, pentru înmatricularea unei mașini second-hand trebuie să ții cont de următoarele costuri:

  • Certificat de înmatriculare: ~49 lei
  • Plăcuțe de înmatriculare:Standard: ~40 lei / set
  • Numere preferențiale: ~85 lei / set
  • Păstrarea numerelor existente: ~60 lei
    Taxa talon nou: inclusă în certificatul de înmatriculare

Acestea sunt sume minime pe care le vei plăti la stat dacă vrei să înmatriculezi o mașină.

Pe lângă taxele de înmatriculare, mai sunt și altele costuri necesare pentru a putea circula cu mașina pe drumurile publice din România.

Asigurare RCA este obligatorie.

  • Inspecția tehnică periodică (ITP) – ~150 lei.
  • Verificarea la Registrul Auto Român (RAR) – ~450 lei sau mai mult (până la ~1 650 lei pentru mașini importate, variabil).

Rovinieta nu este o taxă de înmatriculare, dar e obligatorie pentru circulație pe drumurile naționale. Pentru o mașină obișnuită taxa de drum pornește de la aproximativ 3,5 euro pentru o zi și poate ajunge la 50 de euro pentru un an.

Șoferii au și varianta de a plăti taxa de drum pentru o perioadă de 10 zile, o lună sau 60 de zile. Pentru 10 zile plătesc 6 euro, pentru o lună vor achita 9,5 euro, iar pentru 60 de zile vor plăti 15 euro.

De asemenea, proprietarii de autoturisme trebuie să achite anual impozitul pe mașină, calculat după capacitatea cilindrică, norma de poluare (Euro) și vechimea mașinii.

Ce acte sunt necesare și cum înmatriculezi o mașină în România

Acte necesare inmatriculare masina noua:

  • cerere pentru inmatriculare
  • cartea de identitate (original si copie)
  • decizia de impunere in original ( se obtine de directia de taxe si impozite)
  • cartea de identitate a vehiculului (CIV) in original si copie
  • actul care atesta dreptul de proprietate asupra automobilului (original) – in acest caz factura
    dovada achitarii taxei pentru certificatul de inmatriculare
  • copie dupa asigurarea RCA
  • persoanele juridice o sa mai aiba nevoie de copie dupa certificatul de inregistrare al firmei (CUI)
    delegatie in original
  • cartea de identitate a delegatului

Ce acte sunt necesare pentru a inmatricula o masina second hand:

  • factura sau contract cu vize REMTII obtinute de la directia de taxe si impozite (original)
  • decizie de impunere obtinuta de la directia de taxe si impozite (original)
  • cartea auto a vehiculului (CIV) – in original si copie
  • cerere pentru inmatriculare auto
  • copie dupa asigurarea RCA
  • placutele de Inmatriculare trebuie prezentate la ghiseu – doar daca este cazul, iar daca au fost pastrate de fostul proprietar se va prezenta chitanta de pastrare
  • persoanele juridice mai au nevoie de delegatia pentru inmatricularea auto
  • cartea de identitate a titularului (copie si original)
  • certificatul de inregistrare al firmei (CUI) – copie

