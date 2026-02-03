Prima pagină » Actualitate » Digi 24 a anunţat ieşirea din lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie în anul 2026. Care este motivul

Digi 24 a anunţat ieşirea din lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie în anul 2026. Care este motivul

03 feb. 2026, 17:21, Actualitate
Digi 24 a anunţat ieşirea din lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie în anul 2026. Care este motivul
FOTO - Captură video

Televiziunea de ştiri Digi 24 nu se va mai regăsi în lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026. Anunţul a fost făcut de un reprezentant al televiziunii, în şedinţa publică din 3 februarie. Motivul principal este opoziţia grupului Digi de a permite ca televiziunea de ştiri să fie la liber şi pe platforme online.

iscuţiile pe acest subiect au fost şi anul trecut, când Digi 4 s-a opus să fie preluat de reţele online, cum ar fi Voyo, Antena Play sau Megogo.

„Ca urmare a discuţiilor pe care le-am avut în cadrul şedinţei informale de săptămâna trecută în care am explicat că postul Digi24 acordă drept de retransmisie doar pentru mediile clasice, respectiv cablu CATV, analogic, digital, DTH şi IPTV. Având în vedere poziţia CNA care ne-a explicat faptul că dreptul de retransmisie trebuie acordat indiferent de mediul pe care se retransmite grila de programe, am decis să renunţăm la acest principiu must carry. Urmând ca în continuare să fim pentru cei care vor să ne preia, să fim liberi la retransmisie, să ne dăm acordul pentru retransmisie”, a spus reprezentantul companiei. potrivit PaginadeMedia.ro.

Poziţia Digi a dus la o reacţie dură din partea vicepreşedintelui Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan.

„Ceea ce aţi fost mandatat să ne spuneţi nouă, eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr. Decizia ca Digi 24 să părăsească must carry este o decizie strict comercială. Nu are nicio legătură cu faptul că noi am pus în discuţie respectarea regimului must carry şi pe alte platforme. Faptul că Digi24 alege să împingă subiectul către CNA este un lucru pe care îl voi respinge public. O decizie strict comercială pe care o ia Digi 24, de a se retrage din must carry, este acum prezentată şi împachetată pentru a evita orice dispute de pe piaţă, este prezentată ca fiind una exclusiv datorată CNA. Acest anunţ al Digi 24 este un anunţ mincinos, în opinia mea. Această explicaţie a Digi24 că se retrage din must carry din cauza CNA este dincolo de orice noţiune şi de respect atât pentru public cât şi pentru parteneri şi pentru piaţă. Digi 24 nu se retrage din cauza CNA, ci se foloseşte de o discuţie la CNA pentru a justifica dispute comerciale pe mai departe, ceea ce este descalificant pentru Digi 24”, a precizat acesta.

Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026

FOTO – Caracter ilustrativ

Autorul mai recomandă:

Televiziunile de știri pierd teren. Care este singurul post care și-a crescut audiența în 2025

Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri

Care sunt cele mai urmărite posturi TV în România în acest moment și câți oameni se uită 

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
REACȚIE Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”
17:11
Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”
FLASH NEWS Doi tineri din București, reținuți de polițiști după ce au tras cu pistoale neletale spre mai multe fete
16:53
Doi tineri din București, reținuți de polițiști după ce au tras cu pistoale neletale spre mai multe fete
ANUNȚ ALERTĂ DNSC: Un nou val de fraude lovește România. Mesaje false despre „taxa de drum”
16:26
ALERTĂ DNSC: Un nou val de fraude lovește România. Mesaje false despre „taxa de drum”
FLASH NEWS Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
16:00
Dani Mocanu și fratele său ar putea scăpa de pușcărie. ÎCCJ admite cererea lor de recurs, condamnarea va fi reanalizată
ACTUALITATE Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
15:56
Primăria digitală a lui Emil Boc bagă bani în imprimante. 839.256 lei pentru servicii de printare
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii din Hong Kong au descoperit de ce exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice
FLASH NEWS Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
17:57
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane
SĂNĂTATE Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
17:51
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
TEHNOLOGIE Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
17:47
Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
FLASH NEWS UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
17:32
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
SPORT Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
17:25
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el

Cele mai noi

Trimite acest link pe