Digi 24 a anunţat ieşirea din lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie în anul 2026. Care este motivul

Televiziunea de ştiri Digi 24 nu se va mai regăsi în lista „must carry” a televiziunilor libere la retransmisie pentru anul 2026. Anunţul a fost făcut de un reprezentant al televiziunii, în şedinţa publică din 3 februarie. Motivul principal este opoziţia grupului Digi de a permite ca televiziunea de ştiri să fie la liber şi pe platforme online.

iscuţiile pe acest subiect au fost şi anul trecut, când Digi 4 s-a opus să fie preluat de reţele online, cum ar fi Voyo, Antena Play sau Megogo.

„Ca urmare a discuţiilor pe care le-am avut în cadrul şedinţei informale de săptămâna trecută în care am explicat că postul Digi24 acordă drept de retransmisie doar pentru mediile clasice, respectiv cablu CATV, analogic, digital, DTH şi IPTV. Având în vedere poziţia CNA care ne-a explicat faptul că dreptul de retransmisie trebuie acordat indiferent de mediul pe care se retransmite grila de programe, am decis să renunţăm la acest principiu must carry. Urmând ca în continuare să fim pentru cei care vor să ne preia, să fim liberi la retransmisie, să ne dăm acordul pentru retransmisie”, a spus reprezentantul companiei. potrivit PaginadeMedia.ro.

Poziţia Digi a dus la o reacţie dură din partea vicepreşedintelui Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), Valentin Jucan.

„Ceea ce aţi fost mandatat să ne spuneţi nouă, eu, personal, consider că este o totală lipsă de apropiere de adevăr. Decizia ca Digi 24 să părăsească must carry este o decizie strict comercială. Nu are nicio legătură cu faptul că noi am pus în discuţie respectarea regimului must carry şi pe alte platforme. Faptul că Digi24 alege să împingă subiectul către CNA este un lucru pe care îl voi respinge public. O decizie strict comercială pe care o ia Digi 24, de a se retrage din must carry, este acum prezentată şi împachetată pentru a evita orice dispute de pe piaţă, este prezentată ca fiind una exclusiv datorată CNA. Acest anunţ al Digi 24 este un anunţ mincinos, în opinia mea. Această explicaţie a Digi24 că se retrage din must carry din cauza CNA este dincolo de orice noţiune şi de respect atât pentru public cât şi pentru parteneri şi pentru piaţă. Digi 24 nu se retrage din cauza CNA, ci se foloseşte de o discuţie la CNA pentru a justifica dispute comerciale pe mai departe, ceea ce este descalificant pentru Digi 24”, a precizat acesta.

