Prima pagină » Actualitate » Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

09 sept. 2025, 13:25, Actualitate
Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru prima lună de toamnă. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna septembrie și începutul lui octombrie, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare, arată datele ANM.

Astfel, în intervalul 8-15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

Cum va fi vremea la început de octombrie

În săptămâna 15-22 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Pentru ultima parte a lunii septembrie (22-29 septembrie), se așteaptă ca temperatura medie a aerului să aibă valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice. În rest, vor fi valori în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

La început de octombrie, până pe data de 6, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Citește și

EDUCAȚIE România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
14:49
România, campioană europeană la abandon școlar. Un sfert din viitorul țării nici nu învață, nici nu muncește
EXCLUSIV Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
14:43
Cristian Jura (CNCD) cataloghează refuzul multinaționalelor de a angaja foști bugetari drept o formă de DISCRIMINARE
EXTERNE Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
14:33
Cum îi stoarce de bani Donald Trump pe miliardarii tech ai SUA. Elon Musk, marele absent de la reuniunea liderilor din tehnologie de la Casa Albă
EXTERNE Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
14:31
Accident teribil în Mexic. Cel puțin 10 morți și peste 40 de răniți, după ce un tren a lovit în plin un autobuz la o trecere la nivel cu calea ferată
POLITICĂ Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”
14:02
Scandal în coaliție. USR acuză PSD, PNL și UDMR că au blocat audierea șefului ASF în Parlament: „Au făcut zid în jurul ASF”
ACTUALITATE Razie de proporții pe Litoral. ANSVA a dat amenzi de peste 6 milioane lei, oprind activitatea în 88 de cazuri
14:01
Razie de proporții pe Litoral. ANSVA a dat amenzi de peste 6 milioane lei, oprind activitatea în 88 de cazuri
Mediafax
Ilie Bolojan: Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare / Precizările Guvernului României
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Unul dintre cele mai sacre locuri din lume, invadat de buldozere. Trupuri deshumate și tradiții distruse pentru un resort de lux
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Câte zile libere vor avea românii în anul 2026
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noul Renault Clio, lansat oficial. Subcompacta arată WOW – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Cum a ajuns Las Fierbinți cel mai urmărit serial. Românii nu ratează niciun episod
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
TRAGEDIE DE NEDESCRIS! O mamă și fiul ei de șapte ani, găsiți spânzurați în apartamentul în care locuiau. Poliţiştii, șocați când au intrat în casa profesoarei. Ce era în cameră sfâșie sufletul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Care sunt cele mai furioase țări din lume?
VIDEO Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
14:36
Discurs cu îmbrățișări și strigăte în P.E. / Maia Sandu cere ajutorul europenilor înaintea alegerilor / „Moldavia is Romania, madam Maia”
ACTUALITATE Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
14:30
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
SPORT Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
14:29
Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!
EXTERNE Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel
14:19
Michael Caine are în vedere revenirea pe scena actoriei, la 92 de ani. Ar urma să joace într-un lungmetraj alături de Vin Diesel
VIDEO Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație”
14:00
Dragoș Pîslaru ACUZĂ fostul Guvern că „în anul electoral 2024 a aruncat cu bani din elicopter către toate segmentele de populație”
ACTUALITATE Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”
14:00
Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”