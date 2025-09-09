Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza pentru prima lună de toamnă. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna septembrie și începutul lui octombrie, iar cantitățile de precipitații vor fi deficitare, arată datele ANM.

Astfel, în intervalul 8-15 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice și sudice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice, nordice și centrale, dar mai ales în zona Munților Apuseni, iar în rest va fi apropiat de cel normal, cu un ușor deficit în extremitatea de est a țării.

Cum va fi vremea la început de octombrie

În săptămâna 15-22 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în toate regiunile.

Pentru ultima parte a lunii septembrie (22-29 septembrie), se așteaptă ca temperatura medie a aerului să aibă valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-vestice. În rest, vor fi valori în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul și nord-vestul teritoriului.

La început de octombrie, până pe data de 6, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

