Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București

02 sept. 2025, 07:49, Actualitate
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă, iar vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală. Iată câte zile ninge în București, care sunt temperaturile maxime care se vor înregistra și de ce vremea va fi neobișnuită.

Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Aceștia au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă – decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026. Vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală, unde valorile termice nu vor coborî sub pragul de îngheț. De asemenea, specialiștii în meteorologie anunță doar câteva zile cu precipitații sub formă de ninsoare, în București.

Meteorologii EaseWeather au stabilit intervalele în care temperaturile scad în termometre, iar ninsorile își fac apariția. Vremea va fi neobișnuită în lunile de iarnă, în București. De asemenea, temperaturile maxime nu vor coborî sub nivelul pragului de îngheț.

Vremea în București, în luna decembrie 2025

Potrivit prognozei meteorologice întocmite pentru luna decembrie 2025, precipitațiile vor fi prezente în anumite zile, însă nu sub formă de ninsoare. Calendarul meteorologic arată că vor fi 9 zile în care va ploua, în București, în luna decembrie 2025. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 10 grade Celsius.

Vremea în București, în decembrie 2025 / sursă: EaseWeather

EaseWeather: Vremea în București, în luna ianuarie 2026

În luna ianuarie 2026, în București se vor înregistra două zile cu ninsori. Datele meteorologilor EaseWeather arată că temperaturile maxime se vor situa între 2 și 11 grade Celsius. În alte 8 zile ale lunii ianuarie 2026 va ploua. Nici în această lună nu se vor înregistra temperaturi maxime situate sub pragul de 0 (zero) grade Celsius.

  • 11 ianuarie 2026, București: va ninge. Temperatura maximă va fi de 4 grade Celsius.
  • 27 ianuarie 2026, București: va ninge. Temperatura maximă va fi de 6 grade Celsius.

Vremea în București, în ianuarie 2026 / foto: EaseWeather

Vremea în București, în februarie 2026

La o scurtă vizualizare a prognozei meteo pentru luna februarie 2026 se observă că ninsoarea va fi prezentă într-o singură zi (12 februarie 2026). Nici în luna februarie a anului viitor nu se vor înregistra temperaturi maxime negative, conform calendarului meteorologic. Valorile termice maxime se vor situa între 5 și 14 grade Celsius.

  • 12 februarie 2026, București: va ninge. Temperatura maximă va fi de 8 grade Celsius.
  • 28 februarie 2026, București: va ploua. Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius.

Vremea în București, în februarie 2026 / sursă: EaseWeather

