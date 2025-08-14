Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Meteorologii anunță o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru finalul anuli 2025. Ei avertizează că ar urma una dintre cele mai dificile ierni din ultimii ani, în statele europene, îndeosebi în zonele centrale și estice ale continentului.

Vin vești neașteptate din partea meteorologilor. Peste doar câteva luni, în anumite zone ale Europei, ar putea să aibă loc schimbări drastice ale vremii. Specialiștii în meteorologie anunță o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. De altfel, temperaturile vor fi scăzute în termometre, situându-se chiar sub limita specifică perioadei.

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente

Prognoza meteo pentru iarnă arată că fenomenul La Nina va avea o influență într-o fază slabă. Însă, alte prognoze întocmite de specialiștii în meteorologie arată că vortexul polar își va face simțită prezența, însă tot într-un interval slab. Acest aspect aduce, în schimb, zile mai reci în Europa, dar și în Canada și SUA.

De asemenea, fenomenul La Nina va aduce un dezechilibru în privința temperaturilor înregistrate în iarnă. Acest fenomen va aduce, la rândul său, furtuni de iarnă, dar și temperaturi mai scăzute în termometre, în regiunile polare în nordul și nord-vestul Statelor Unite. În statele din sud, de pildă, vremea va fi mai caldă, iarna.

În Europa, pe lângă prezența slabă a vortexului polar, sunt așteptate precipitații abundente, îndeosebi în zonele de nord-vest. De altfel, precipitații vor exista și în zonele sudice, unde presiunea va fi mai scăzută. În unele părți ale Scandinaviei sunt anunțate ninsori, precum și în Regatul Unit, în zona sudică. În ianuarie 2026, în Europa, vortexul polar ar putea să prelungească vremea rece și prezența ninsorilor, până spre primăvară, arată Severe-Weather.eu.

