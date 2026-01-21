Tentativă de sinucidere la metrou. O femeie s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu

Tentativă de sinucidere la metrou. O persoană s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București. La fața locului s-a intervenit cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 2 echipaje SMURD.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Constantin Brâncoveanu, sector 4, București.

După deconectarea retelei de electricitate, echipajele au realizat accesul la victimă (femeie, 60 ani). În urma evaluarii medicale a rezultat ca victima prezenta multiple traumatisme si in scurt timp urmează a fi transportata la Spitalul Clinic de Urgentă Bagdasar-Arseni”.

De precizat este că, acest incident s-a petrecut miercuri, 21 ianuarie, în jurul orei 14:00, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu din București. Circa 200 călătorii se aflau pe peron în momentul în care o persoană s-a aruncat în fața metroului. Trenul s-a oprit înainte de a intra complet în stație, iar călătorii din primul vagon au fost evacuați.

Potrivit DGPMB, astăzi 21 ianuarie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 14.40, despre un incident, în care o persoană s-ar fi precipitat pe calea de rulare a trenului, într-o stație de metrou din Sectorul 4, când acesta intra în stație.

La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, echipaje de pompieri aparținând ISU-BIF, dar și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, o femeie, în vârstă de 68 de ani. De asemenea, echipajele de prim-ajutor sosite la adresă, au intervent pentru a acorda sprijin medical persoanei în cauză, aceasta fiind ulterior transportată la un spital din Capitală.

Circulația trenurilor a fost reluată în condiții normale. Activitățile sunt în desfășurare, iar cercetările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.

Autorul recomandă:

Când ar putea intra în circulație cele 13 metrouri noi Alstom Metropolis, de 100 de milioane de euro. „Fac teste noaptea, trag tare să le bage pe linie cu călători”