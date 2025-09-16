Prima pagină » Actualitate » Teorii CONSPIRAȚIONISTE la Sofia. Bulgarii cred că bancnota de 50 de euro ar ascunde „chipul diavolului”

Teorii CONSPIRAȚIONISTE la Sofia. Bulgarii cred că bancnota de 50 de euro ar ascunde „chipul diavolului”

16 sept. 2025, 14:19, Actualitate
Teorii CONSPIRAȚIONISTE la Sofia. Bulgarii cred că bancnota de 50 de euro ar ascunde „chipul diavolului”
Bulgarii cred că bancnota de 50 de euro ar ascunde „chipul diavolului” / Sursa FOTO: Profimedia

Pe măsură ce Bulgaria se pregătește să adopte moneda unică europeană, la 1 ianuarie 2026, pe social media se răspândesc tot felul de teorii, unele mai conspiraționiste ca altele.  Și toate alimentează temerile populației cu privire la ce se va întâmpla.

Un videoclip viral, distribuit mai ales în grupuri religioase, susține că bancnota de 50 de euro ar dezvălui chipul unui demon, dacă este pliată într-un anumit fel și privită în oglindă.

Reacția oficială a BCE

Într-o țară în care mișcările anti-UE sunt destul de prezente, nu-i de mirare că fenomenul a stârnit panică și reacții aprinse.

Situația din Bulgaria a ajuns până la Banca Centrală Europeană (BCE), care a fost nevoită să intervină public cu o dezmințire a acestor zvonuri. Un purtător de cuvânt al instituției de la Frankfurt a vorbit la radioul public din Sofia, dând asigurări că nu există nicio intenție ocultă sau simbolistică ascunsă în designul bancnotelor de 50 de euro.

„Imaginile pe care unii pretind că le văd atunci când bancnota de 50 de euro este pliată nu fac parte din conceptul grafic. Actuala serie are ca temă epoci și stiluri, motiv pentru care bancnotele ilustrează ferestre și uși, simbol al deschiderii și cooperării europene. Pe verso, podurile reprezintă comunicarea între popoarele Europei și între Europa și restul lumii. Alte forme apărute prin plierea bancnotelor sunt întâmplătoare și neintenționate”, a explicat oficialul BCE.

Teoriile conspiraționiste nu se limitează, însă, la bancnota de 50 de euro. Pe Internet circulă și sugestii că alăturarea a două bancnote de 100 de euro ar genera imagini cu tentă satanică.

Chiar și așa, Bulgaria rămâne pe drumul spre aderarea la zona euro, care va avea loc la începutul lui 2026. Moneda unică europeană a fost introdusă inițial în 1999 ca monedă de cont, iar din 2002 circulă sub formă de bancnote și monede.

În prezent, euro este folosită în 20 de state europene, ultimul fiind Croația, care a adoptat moneda la 1 ianuarie 2023.

