A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze

A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța, stabilindu-se, astfel, un nou record. Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze pe care un jucător îl câștigă. Ultima oară, în octombrie 2021, o femeie câștigase suma de 220 de milioane de euro.

Un jucător din Franța a strigat „Jackpot!”. A fost câștigat marele premiu de 250 de milioane de euro, fiind și cel mai mare câștig din istoria loteriei franceze, arată News.ro, care citează Le Figaro.

A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța

Acest jackpot de 250.000 de euro a fost câștigat în Franța, în cursul zilei de marți, 19 august 2025. Jucătorul reușise să ghicească cele 5 numere și stelele 6 și 8. Numerele norocoase au fost 24, 31, 34, 41, 43. Fondul de premii atinsese suma maximă, pe 15 august, cu un câștig potențial de 234 de milioane de euro. Vestea a venit la câteva zile distanță, când o persoană a jucat cele 5 numere la loterie și a câștigat uriașul premiu.

Următoarea extragere EuroMillions va avea loc pe 26 august 2025 și premiul va fi de 17 milioane de euro.

„Jackpotul, în valoare de 250.000.000 de euro, tocmai a fost câştigat. O veste excelentă care va bucura un norocos!”, scrie pe site-ul companiei franceze de loterie.

Biletul câștigător îl propulsează pe jucător în topul celor mai bogate 500 de persoane din Franța.

În anul 2021, o femeie stabilise un nou record, reușind să câștige marele premiu de 220 de milioane de euro. La nivel european, în Austria, o persoană a câștigat marele premiu la loterie, pe 28 martie 2025. A fost prima oară când o persoană a câștigat acel premiu, el fiind creat din 2004. Bucuria a venit și pentru un irlanez, pe 18 iunie 2025.

Autorul recomandă:

„Mi-a distrus viața!”. Ce s-a ales de una dintre cele mai tinere câștigătoare din istoria loteriei. Obținuse 2.000.0000 de euro

Milionar peste noapte. Un american s-a îmbogățit după ce a achiziționat, din greșeală, două bilete la loto

„Comoara uitată în sertar”. Un bilet la LOTO descoperit întâmplător i-a adus 1.000.000 $ unei tinere: „Nu-mi venea să cred!”

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)