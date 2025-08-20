A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța! Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze

A fost câștigat un jackpot de 250 de milioane de euro, în Franța, stabilindu-se, astfel, un nou record. Este cel mai mare premiu din istoria loteriei franceze pe care un jucător îl câștigă. Ultima oară, în octombrie 2021, o femeie câștigase suma de 220 de milioane de euro.
Un jucător din Franța a strigat „Jackpot!”. A fost câștigat marele premiu de 250 de milioane de euro, fiind și cel mai mare câștig din istoria loteriei franceze, arată News.ro, care citează Le Figaro.
Acest jackpot de 250.000 de euro a fost câștigat în Franța, în cursul zilei de marți, 19 august 2025. Jucătorul reușise să ghicească cele 5 numere și stelele 6 și 8. Numerele norocoase au fost 24, 31, 34, 41, 43. Fondul de premii atinsese suma maximă, pe 15 august, cu un câștig potențial de 234 de milioane de euro. Vestea a venit la câteva zile distanță, când o persoană a jucat cele 5 numere la loterie și a câștigat uriașul premiu.
Următoarea extragere EuroMillions va avea loc pe 26 august 2025 și premiul va fi de 17 milioane de euro.
„Jackpotul, în valoare de 250.000.000 de euro, tocmai a fost câştigat. O veste excelentă care va bucura un norocos!”, scrie pe site-ul companiei franceze de loterie.
Biletul câștigător îl propulsează pe jucător în topul celor mai bogate 500 de persoane din Franța.
În anul 2021, o femeie stabilise un nou record, reușind să câștige marele premiu de 220 de milioane de euro. La nivel european, în Austria, o persoană a câștigat marele premiu la loterie, pe 28 martie 2025. A fost prima oară când o persoană a câștigat acel premiu, el fiind creat din 2004. Bucuria a venit și pentru un irlanez, pe 18 iunie 2025.
Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)