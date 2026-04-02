Arena Națională, în vizorul lui Ciprian Ciucu. Primarul Capitalei denunță pierderi de milioane de lei din cauza stadionului

Primarul General, Ciprian Ciucu, convoacă vineri o dezbatere la Arena Națională pentru a decide viitorul celui mai mare stadion din țară. Edilul avertizează că baza sportivă a devenit o povară uriașă pentru bugetul Bucureștiului, în condițiile în care încasările acoperă doar o treime din cheltuielile de întreținere.

Ciucu a prezentat cifrele care arată situația critică a arenei. Edilul a anunțat organizarea unei dezbateri pentru ziua de vineri, pentru a găsi soluții în acest sens.

„Arena Națională, administrată de către PMB, simbol important al Bucureștiului este subutilizată și, din păcate, produce pierderi bugetare importante. De exemplu, anul trecut întreținerea și reparațiile ne-au costat cumulat cca. 29.000.000 lei. Încasările au fost de cca. 9.500.000 lei, aproximativ o treime din costuri”, a scris Ciucu pe Facebook.

Radiografia dezastrului financiar

La discuții sunt invitați reprezentanții FRF, LPF și marii organizatori de evenimente, cu scopul de a identifica un model de administrare care să transforme pierderile în profit.

„Mâine organizăm o dezbatere, chiar la Arena Națională, la care am invitat mai mulți factori interesați printre care FRF, LPF, organizatorii mari de evenimente din țată despre care ar fi cea mai bună formă de administrare.”

Pentru îmbunătățirea situației actuale, primarul ia în calcul mai multe opțiuni:

să rămână în administrarea unei structuri dedicate a PMB

să fie concesionată, transparent, pe baze competitive unui consorțiu cu capacitate financiară mare, care să o administreze

să fie dezvoltată o asociere în participațiune, tot transparent și competititiv sau orice altă formulă care să-i exploateze potențialul și care să-i asigure o finanțare care să acopere mentenanța, reparațiile și cheltuielile pentru investiții.

