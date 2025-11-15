Teste antidrog pentru minerii de la Complexul Energetic Oltenia. Unii au fost depistați pozitiv la substanțe interzise, în trecut

După ce în trecut au fost semnalate cazuri de consum de substanțe interzise în rândul lucrătorilor, Complexul Energetic Oltenia a implementat un nou set de măsuri de control pentru a asigura siguranța în exploatare.

Complexul Energetic Oltenia va efectua teste antidrog în rândul angajaților

Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia urmează să fie testați antidrog, după ce, în trecut, unii au fost depistați pozitiv, iar acum a fost planificată achiziția a zece teste.

Complexul Energetic Oltenia a dispus achiziția testelor de alcoolemie, iar în situația în care există suspiciunea că minerii și energeticienii au un comportament ciudat, pe lângă testele de alcool, vor fi folosite și cele antidrog.

Conducerea companiei a declarat că aceste testări trebuie efectuate având în vedere faptul că salariații lucrează în producție, pe utilaje care, dacă nu sunt manevrate corespunzător, pot produce accidente grave de muncă.

