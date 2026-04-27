Prima pagină » Actualitate » Tezaur neobișnuit pe holurile Senatului. Au fost expuse cadourile primite în ultimii 25 de ani de la demnitari străini. Care e vedeta colecției și ce exponate unice au mai lăsat în urmă Călin Popescu Tăriceanu sau Mircea Geoană

Luiza Dobrescu
În timp ce Nicolae Ceaușescu umplea 10 săli cu cadourile primite de la șefi de stat, senatorii au și ei cu ce se mândri pe holurile instituției. Cadourile primite de șefii Senatului au fost expuse pe culoarul din Parlament.

În fața biroului șefului de la Senat, sunt 4 vitrine care păstrează cadouri primite de demnitarii români din partea omologilor lor din străinătate, în cadrul vizitelor de lucru.

Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu, Alina Gorghiu şi Mircea Geoană sunt câţiva dintre cei care au lăsat Parlamentului cadourile primite şi care pot fi admirate de vizitatori.

Ciocanul de sticlă donat de Călin Popescu Tăriceanu

Printre cadourile donate se remarcă un ciocan prespapier care i-a aparţinut fostului premier Călin Popescu Tăriceanu.

I-a fost oferit de Andre Antoine, preşedintele Regiunii Valonia, pe 14 martie 2019.

Pe o bucată de hârtie se poate citi istoria cadoului:

„Întrevederea domnului Călin Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului, cu domnul André Antoine, Președintele Parlamentului Regiunii Valonia (joi, 14 martie 2019).
Valoare: 49,20 euro / 234,01 lei.

Întâlnirea Tăriceanu–André Antoine a avut loc pe 14 martie 2019, la București, în marja celui de-al 8-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor.

André Antoine era atunci președintele Parlamentului Regiunii Valonia.

Valonia este una dintre cele trei regiuni ale Belgiei, alături de Flandra și Regiunea Bruxelles-Capitală.

Ceasul lui Mircea Geoană

Mircea Geoană a lăsat amintire, spre a fi expus pe holurile Parlamentului, un ceas primit de la Micheál Martin, ministrul afacerilor externe al Irlandei.

Sub exponat se poate citi istoria cadoului:

Cutie de carton conținând un turn din metal placat cu argint, de formă elicoidală, și având montat un ceas electronic în partea superioară, dimensiuni 137×65×35 mm, marca Newbridge Silverware, primit de dl. Mircea Geoană, președintele Senatului României, de la Micheál Martin T.D., ministrul afacerilor externe al Irlandei, vineri, 8 octombrie 2010.

Alina Gorghiu a lăsat amintire o fotografie

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a lăsat în expoziție o fotografie cu premierul Coreei din mai 2023.

Sub fotografie înrămată, se poate citi explicația „cadoului”:

„Președinta a.i. (interimară – n. red.) a Senatului României, Alina-Ștefania Gorghiu, cu prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, aflat în vizită oficială în România.
Miercuri, 10 mai 2023”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Pe lângă multele recorduri, Casa Poporului pare să mai lupte pentru unul: recordul rușinos pentru cele mai murdare perdele. Și nu e singura problemă. Gândul a fotografiat dezastrul administrativ de la Parlament

Mobilizare generală la Parlament după dezvăluirile Gândul despre perdelele murdare. Camera Deputaților le-a scos și le-a dus la spălat

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Digi24
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine
Cancan.ro
Boala cu care a fost diagnosticată Gabriela Cristea! Chiar ea a făcut anunțul!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Vremurile în care italienii veneau la muncă pe șantierele din România. „Salariile pe care le găsesc muncitorii noștri sunt mulțumitoare și mult mai mari”
Mediafax
Radu Miruță anunță că MApN va lucra la dezvoltarea unui software pentru drone
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
VIDEO Culisele Forțelor Speciale NATO. Soldații de elită trimisi in luptă când misiunea e prea importantă pentru a da greș
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o vară cum nu prea a mai fost în România. Fenomene rarisime în București, în iunie și iulie
Ce se întâmplă doctore
S-a schimbat radical! Cum arată astăzi Nadia Dănciulescu de la „Frumusețe pe muchie de cuțit”. Au trecut 14 ani de la apariția în emisiune
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce înseamnă prețul „0,00” la pompă? Orașele din România unde apar aceste valori?
Descopera.ro
A fost descoperit un sistem ciudat de planete!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum poate o vitamină adesea ignorată să prevină infarctul sau accidentul vascular cerebral?

