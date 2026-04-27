Tezaur neobișnuit pe holurile Senatului. Au fost expuse cadourile primite în ultimii 25 de ani de la demnitari străini. Care e vedeta colecției și ce exponate unice au mai lăsat în urmă Călin Popescu Tăriceanu sau Mircea Geoană

În timp ce Nicolae Ceaușescu umplea 10 săli cu cadourile primite de la șefi de stat, senatorii au și ei cu ce se mândri pe holurile instituției. Cadourile primite de șefii Senatului au fost expuse pe culoarul din Parlament.

În fața biroului șefului de la Senat, sunt 4 vitrine care păstrează cadouri primite de demnitarii români din partea omologilor lor din străinătate, în cadrul vizitelor de lucru.

Călin Popescu Tăriceanu, Teodor Meleşcanu, Alina Gorghiu şi Mircea Geoană sunt câţiva dintre cei care au lăsat Parlamentului cadourile primite şi care pot fi admirate de vizitatori.

Ciocanul de sticlă donat de Călin Popescu Tăriceanu

Printre cadourile donate se remarcă un ciocan prespapier care i-a aparţinut fostului premier Călin Popescu Tăriceanu.

I-a fost oferit de Andre Antoine, preşedintele Regiunii Valonia, pe 14 martie 2019.

Pe o bucată de hârtie se poate citi istoria cadoului:

„Întrevederea domnului Călin Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului, cu domnul André Antoine, Președintele Parlamentului Regiunii Valonia (joi, 14 martie 2019).

Valoare: 49,20 euro / 234,01 lei.

Întâlnirea Tăriceanu–André Antoine a avut loc pe 14 martie 2019, la București, în marja celui de-al 8-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor.

André Antoine era atunci președintele Parlamentului Regiunii Valonia.

Valonia este una dintre cele trei regiuni ale Belgiei, alături de Flandra și Regiunea Bruxelles-Capitală.

Ceasul lui Mircea Geoană

Mircea Geoană a lăsat amintire, spre a fi expus pe holurile Parlamentului, un ceas primit de la Micheál Martin, ministrul afacerilor externe al Irlandei.

Sub exponat se poate citi istoria cadoului:

Cutie de carton conținând un turn din metal placat cu argint, de formă elicoidală, și având montat un ceas electronic în partea superioară, dimensiuni 137×65×35 mm, marca Newbridge Silverware, primit de dl. Mircea Geoană, președintele Senatului României, de la Micheál Martin T.D., ministrul afacerilor externe al Irlandei, vineri, 8 octombrie 2010.

Alina Gorghiu a lăsat amintire o fotografie

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a lăsat în expoziție o fotografie cu premierul Coreei din mai 2023.

Sub fotografie înrămată, se poate citi explicația „cadoului”:

„Președinta a.i. (interimară – n. red.) a Senatului României, Alina-Ștefania Gorghiu, cu prim-ministrul Republicii Coreea, Han Duck-soo, aflat în vizită oficială în România.

Miercuri, 10 mai 2023”.

