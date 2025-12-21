Artista a ținut să le mulțumească celor care au susținut-o pe Eva, concurenta din echipa sa, subliniind evoluția acesteia pe parcursul competiției.

„Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Am muncit enorm, am ales mult, am greșit pe alocuri și tocmai de asta simt că alegerile au fost adevărate”.

Un mesaj special a fost dedicat lui Horia Brenciu:

„Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. Asta nu se învață. Asta se are”.

„Am câștigat o soră mai mică”

Theo Rose a vorbit cu mândrie despre Eva, dincolo de rezultate sau clasamente.