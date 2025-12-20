Vocea României 2025, câștigată de Alessia Pop. Ce moment emoționant a oferit marea finală de la Pro TV

Marea finală a concursului Vocea României, ediția 2025, a fost câștigată de Alessia Pop, la capătul unei seri intense și încărcate de emoție. Ea a cucerit trofeului în cel de-al 13-lea sezon al îndrăgitului show difuzat de Pro TV.

Publicul și juriul au recunoscut talentul, maturitatea artistică și forța interpretativă a tinerei concurente.

Evoluție remarcabilă în concurs

Alessia Pop a impresionat pe parcursul întregii competiții cu prestații memorabile în etapele live.

Finala a adus pe scena de la PRO TV o serie de momente remarcabile, însă interpretările Alessiei au reușit să se distingă prin emoție și tehnică vocală. Tânăra artistă a cântat piese provocatoare și a demonstrat o evoluție constantă de la audițiile pe nevăzute până la cele mai exigente etape ale competiției, culminând cu marea sa victorie.

Alessia Pop a intrat în competiție cu o prezență puternică și o voce matură, reușind să impresioneze atât publicul, cât și antrenorii. De la interpretarea sa din audiții, care a convins jurații să se întoarcă, până la performanțele din semifinală și finală, talentul său a fost evident în fiecare moment.

Pe parcursul celui de-al 13-lea sezon, Alessia a interpretat piese diverse, demonstrând versatilitate și profunzime artistică. În finală, prestațiile sale au ridicat nivelul competitiv, iar reacțiile antrenorilor și aplauzele publicului au confirmat că merita să câștige trofeul sezonului.

Originară dintr-o familie în care muzica nu era o tradiție profesională, Alessia și-a descoperit pasiunea pentru cântat la vârsta de cinci ani. De atunci, a urmat cursuri de canto și studii de muzică, concentrându-se atât pe pian, cât și pe tehnică vocală. Sprijinul familiei a jucat un rol esențial în formarea sa, iar credința și experiența din corul bisericii i-au oferit o fundație emoțională solidă pentru evoluția sa artistică.

Ce vis are Alessia Pop

Tânăra visează să urmeze Conservatorul din București și să își continue drumul în muzică.

În cadrul galei finale, antrenorii au lăudat interpretările Alessiei pentru sensibilitate și performanță. Reacțiile lor reflectă aprecierea pentru modul în care ea și-a construit momentele pe scenă și pentru modul în care a gestionat emoțiile într-una dintre cele mai importante seri ale competiției.

„Finala a fost emoționantă, dar emoțiile au ajuns și la cei de acasă”, a declarat Alessia la finalul concursului.

Alessia Pop a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă și a interpretat solo pesa „Purple Rain”. Alături de antrenorul său, a cântat „De vei pleca”, a trupei Iris. Cea de-a 3-a piesă a fost „Ederlezi”, iar aici l-a avut alături pe naistul Cristian Ciauşu. Trofeul l-a primit de la vedeta internațională Patricia Kaas, invitata specială a finalei „Vocea României 2025”.

În audiții, Alessia Pop, din Suceava, a impresionat după ce a interpretat „Dzelem, Dzelem”.

