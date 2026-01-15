Prima pagină » Actualitate » Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”

Theodor Stolojan: „România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat”

Luiza Dobrescu
15 ian. 2026, 10:27, Actualitate
Theodor Stolojan:

Fostul premier liberal al României, Theodor Stolojan, spune că deficitul bugetar est cauzat eminamente de „politicile greşite ale clasei politice care a guvernat România în ultimii trei ani de zile”. Potrivit acestuia, banii împrumutaţi nu au fost folosiţi doar pentru investiţii, aşa cum se vehiculează în spaţiul public. 

Potrivit lui Stolojan, deficitul din 2020 a fost cauzat de ajutoarele oferite economiei din cauza pandemiei COVID-19, dar cel din ultimii trei ani este consecinţa deciziilor politice.

„Ceea ce se întâmplă acum, în 2025 şi 2026, nu mai are cauze din afara României, există o singură cauză: politicile greşite ale clasei politice care a guvernat România în ultimii trei ani de zile. Ce s-a întâmplat în aceşti ultimi trei ani de zile? O chestie simplă: pentru necesităţile zilnice am cheltuit bani care proveneau, în bună parte, din împrumuturi, am creat o datorie publică foarte mare care nu a finanţat, cum spun unii interesaţi, pur şi simplu şi care manipulează opinia publică… Dacă am finanţa din datoria publică numai investiţii, ar fi fost bine, dar nu a fost aşa nici pe departe”, a declarat Theodor Stolojan, la Prima News.

În astfel de situaţii, e în joc chiar încrederea pe care o inspiră România pe pieţele financiare şi în Uniunea Europeană. În relaţia cu instituţiile europene, România are probleme şi când a fost vorba să atragă bani europeni.

„România nu a fost în stare să îndeplinească proiectele la care s-a angajat că le îndeplineşte cu fonduri europene împrumutate şi care aveau dobânzi foarte mici comparativ cu dobânzile la care se împrumută statul român pe pieţele internaţionale pentru a finanţa deficitul bugetar”.

