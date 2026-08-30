NASA va lansa duminică în spațiu un telescop de ultimă generație care va fi folosit pentru studierea a sute de milioane de stele și miliarde de galaxii. Descoperirile sale ar putea, de asemenea, să dezvăluie indicii despre energia întunecată și materia întunecată, precum și despre unele dintre cele mai mari enigme ale universului.

Telescopul Spațial Roman, construit inițial ca satelit spion, va deschide o nouă fereastră asupra universului și va realiza imagini ultra-clare, cu un unghi larg, care ar necesita jumătate de milion de televizoare 4K pentru a fi afișate integral.

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Dacă telescopul Hubble a transmis înapoi aproximativ 172 de terabytes de date pe parcursul a 30 de ani, telescopul Roman va transmite în schimb 2.500 de terabytes de date pe parcursul misiunii sale principale de cinci ani. Cu alte cuvinte, camera sensibilă cu câmp larg a lui Roman și detectoarele avansate vor scana zone largi ale cosmosului de 1.000 de ori mai repede decât Hubble.

Telescopul, lung de 13 metri și cu o greutate de 7.500 de kilograme, este numit după regretata Nancy Grace Roman, primul astronom-șef al NASA, care a susținut valoarea telescoapelor spațiale de-a lungul carierei sale și a jucat un rol esențial în dezvoltarea Telescopului Spațial Hubble.

Lansarea telescopului este programată duminică, la ora 7:26 ET (14:26 ora României), de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida și va fi lansat în spațiu la bordul unei rachete SpaceX Falcon Heavy.

Telescopul se va îndrepta spre Punctul Lagrange nr. 2 (L2), un fel de vârtej gravitațional aflat la aproximativ 1,6 milioane de km distanță, în partea opusă a Pământului față de Soare, unde va rămâne pe loc cu un consum minim de combustibil. Telescopul Spațial James Webb este staționat în aceeași regiune din același motiv.

Telescopul este conceput să studieze o suprafață mai mare a cerului decât orice alt telescop spațial anterior. Pe parcursul misiunii sale de cinci ani, se așteaptă ca acesta să surprindă imagini panoramice ale cosmosului, să studieze părți puțin explorate ale Căii Lactee și să descopere peste 100.000 de planete în jurul altor stele. Studiul său asupra materiei întunecate și a energiei întunecate ar putea oferi, de asemenea, oamenilor de știință noi perspective asupra a două dintre cele mai complicate enigme din astronomie.