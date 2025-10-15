După ce o femeie a fost spulberată pe trecerea de pietoni în București, de către un șofer teribilist, Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat pentru Gândul ce reguli extrem de importante trebuie să respecte pietonii care traversează pe zebră. Potrivit fostului pilot de raliuri, pe trecerea de pietoni ai prioritate, dar trebuie să te asiguri că ți se oferă acest drept. De ce este important contactul vizual dintre pieton și șofer.

„Nu trebuie să trecem pe trecerea de pietoni fără să respectăm regulile de siguranță rutieră pentru trecerea pe zebră. Aceste reguli se învață în școala generală în alte țări. Care sunt regulile obligatorii atunci când traversezi pe trecerea de pietoni:

Să traversezi pe culoare verde, când trecerea este semaforizată. Apoi, cea mai importantă regulă este să te asiguri că șoferii opresc. A trece pe trecerea de pietoni înseamnă că ai prioritate, dar asta nu înseamnă că ți se va da prioritate. Șoferul care vine spre tine s-ar putea să nu oprească pentru că: este băut, nu-i ține frâna, este drogat, este teribilist, se uită în telefon. Sunt foarte multe motive pentru care șoferul poate să nu oprească mașina”, a explicat Titi Aur pentru Gândul.

Specialistul în conducere defensivă mai spune că este vital ca privirea pietonului de pe trecerea de pietoni să se intersecteze cu cea a șoferului.

„Și nu în ultimul rând, privirea ta, a pietonului, trebuie să se intersecteze cu cea a șoferului, care a oprit deja. Au fost cazuri când șoferii nu au fost atenți, au dat prioritate la pietoni dintr-un sens, apoi au plecat, lovind pietoni care veneau din cealaltă direcție. În țări civilizate, astfel de lucruri se învață în școală. La noi, Ministerul Educației refuză categoric să facă aceste pregătiri”, mai explică Titi Aur.

Reacția DURĂ a lui Titi Aur după tragedia din Berceni: „Șoferul care a ucis o mamă pe trecere ar fi trebuit OPRIT când s-a postat conducând cu viteză”

Expertul în conducere defensivă a comentat pentru Gândul accidentul cumplit de luni, de pe Șoseaua Berceni, acolo unde un șofer de 20 de ani a lovit mortal o mamă care traversa regulamentar împreună cu bebelușul ei.

„Este clar vina sistemului, începând de la președinte, premier, și miniștri, precum și funcționarii din ministere, care nu se ocupă de educație rutieră în general. Acest tânăr care a produs accidentul nu a beneficiat deloc de un curs de educație rutieră. A făcut o școală de șoferi, doar că acolo te învață să pui frână și să oprești roata la semafor, și ești bun de șofer, dar nu te învață nimic de conducerea în siguranță”, a explicat Titi Aur pentru Gândul.

Titi Aur: Șoferul de BMW se credea stăpânul șoselelor

„Acest individ, la 20 de ani, cu BMW, o mașină puternică, a ajuns să se creadă stăpânul șoselelor. Ce nu a făcut sistemul? Când acest tânăr s-a postat cu peste 200 de kilometri pe oră, nimeni nu a făcut nimic. Un caz absolut identic, în Danemarca, unde un tânăr s-a postat pe internet conducând un BMW cu 200 de kilometri la oră, a fost arestat, i s-a confiscat mașina și a primit 20 de mii de euro amendă. În România nu s-a întâmplat absolut nimic, iar autoritățile nu au considerat că acest tânăr, este pericol public”, explică Titi Aur.

Șoferul teribilist care a ucis o femeie pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: