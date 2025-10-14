Prima pagină » Actualitate » UPDATE | Șoferul care a ucis o mamă pe trecere, în Berceni, a fost arestat. Reacția DURĂ a lui Titi Aur: „Ar fi trebuit OPRIT când s-a postat conducând cu viteză”

Nicolae Oprea
14 oct. 2025, 16:13, Actualitate
Titi Aur, expert în conducere defensivă, a analizat pentru Gândul accidentul de luni, din Sectorul 4, acolo unde o mămică a fost spulberată pe trecere de un șofer teribilist. Potrivit fostului pilot de raliuri, tânărul șofer de BMW ar fi trebuit sancționat drastic în momentul în care s-a postat pe rețelele sociale conducând cu 200 de kilometri pe oră.

Update, 18:10:  Șoferul teribilist a fost arestat pentru 30 de zile, au decis magistrații Judecătoriei Sector 4.

Știrea inițială:

„Este clar vina sistemului, începând de la președinte, premier, și miniștri, precum și funcționarii din ministere, care nu se ocupă de educație rutieră în general. Acest tânăr care a produs accidentul nu a beneficiat deloc de un curs de educație rutieră. A făcut o școală de șoferi, doar că acolo te învață să pui frână și să oprești roata la semafor, și ești bun de șofer, dar nu te învață nimic de conducerea în siguranță”, a explicat Titi Aur pentru Gândul.

Expertul în conducere defensivă este de părere că autoritățile ar fi trebuit să se autosesizeze în momentul în care tânărul teribilist s-a postat conducând cu viteză extrem de mare.

Titi Aur: Șoferul de BMW se credea stăpânul șoselelor

„Acest individ, la 20 de ani, cu BMW, o mașină puternică, a ajuns să se creadă stăpânul șoselelor. Ce nu a făcut sistemul? Când acest tânăr s-a postat cu peste 200 de kilometri pe oră, nimeni nu a făcut nimic. Un caz absolut identic, în Danemarca, unde un tânăr s-a postat pe internet conducând un BMW cu 200 de kilometri la oră, a fost arestat, i s-a confiscat mașina și a primit 20 de mii de euro amendă. În România nu s-a întâmplat absolut nimic, iar autoritățile nu au considerat că acest tânăr, este pericol public”, explică Titi Aur.

Tânărul de 20 de ani care se afla la volanul mașinii implicate luni în accidentul din Capitală soldat cu moartea unei femei și rănirea gravă a unui copil a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Accidentul a avut loc pe Șoseaua Berceni

Șoferul a accidentat-o pe femeia în vârstă de 35 de ani dar și pe copilul acesteia, în vârstă de aproximativ 2 ani, aflat în cărucior.

În urma impactului, femeia a murit, iar copilul a fost dus la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă şi copilul său au fost loviți pe trecerea de pietoni, femeia murind în urma impactului, a fost identificat. Din postările sale de pe rețelele de socializare reiese faptul că avea o pasiune pentru mașini și condusul cu viteză.

„Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineața”, scrie acesta într-una din postările sale pe social media.

Mediafax
