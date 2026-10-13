Toamna și-a intrat pe deplin în drepturi. Cod galben de vânt puternic în sudul și estul țării, lapoviță la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o informare meteorologică și două atenționări cod galben de vânt puternic. Rafalele vor ajunge la 70 km/h în mai multe regiuni, în timp ce la munte sunt prognozate precipitații mixte și ninsori.

Totodată, meteorologii avertizează că vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă.

Așadar, în intervalul 13 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18, în Dobrogea, în jumătatea de sud a Moldovei și în estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar pe parcursul zilei de marți (13 octombrie) local și în Banat și Crișana (viteze de până la 35…45 km/h).

În zona înaltă a Munților Banatului, a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură vor fi rafale de 60…80 km/h.

În cea mai mare parte a Olteniei și în Dobrogea, pe parcursul zilei de marți va continua să ploua moderat cantitativ și se vor acumula pe arii restrânse cantități de apă de 10…20 l/mp.

La altittudini mari, în general de peste 1500 m, cu precădere în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cod galben de vânt marți și miercuri

Prima atenționare cod galben a intrat în vigoare marți, 13 octombrie, la ora 10:00 și este valabilă până miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00. Avertizarea vizează cea mai mare parte a Dobrogei, unde vântul va avea temporar intensificări, iar rafalele vor atinge 50-70 km/h.

Un nou cod galben intră în vigoare miercuri

După expirarea primei avertizări, o altă atenționare cod galben va intra în vigoare miercuri, 14 octombrie, la ora 10:00, și va rămâne valabilă până la ora 18:00.

De această dată, aria afectată va cuprinde sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Și în aceste regiuni sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.