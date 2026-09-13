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Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor. Președintele explică de ce dronele și inteligența artificială sunt necesare pentru protecția civilă

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Pompierilor. Președintele explică de ce dronele și inteligența artificială sunt necesare pentru protecția civilă
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Administrația Prezidențială a României a publicat mesajul lui Nicușor Dan cu prilejul Zilei Pompierilor, care este celebrată în ziua de 13 septembrie. Șeful statului a evidențiat curajul și sacrificiile salvatorilor. De altfel, acesta a integrat în declarație și necesitatea de a continua investițiile în instruire, în infrastructură, precum și în tehnologiile inovatoare. Inteligența artificială și dronele se află printre instrumentele menționate.

Președintele României a subliniat rolul pompierilor în gestionarea incendiilor, inundațiilor, fenomenelor meteo extreme și altor situații de urgență. El a pledat pentru investiții în pregătire, infrastructură și tehnologii moderne, precum inteligența artificială, dronele și sistemele de avertizare timpurie. Nicușor Dan le-a mulțumit pompierilor pentru misiunile desfășurate în România și în străinătate și le-a transmis „La mulți ani”.

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„România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul și sacrificiile celor care, cu profesionalism și simț al datoriei, își asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieți și a proteja comunități.

Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale.

Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență. Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaționale și europene de protecție civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state și comunități se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situații dramatice.

România are nevoie de o cultură modernă a rezilienței. Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie.

Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne.

Însă dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârșit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor și al țării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoștință.

La mulți ani pompierilor români!”, a transmis Nicușor Dan.

Ziua Pompierilor este sărbătorită în ziua de 13 septembrie, în fiecare an, încâ din anul 1953. Este o zi dedicată în memoria Bătăliei din Dealul Spirii din 1848. Lupta a devenit un adevărat simbol al curajului salvatorilor militari.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto

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