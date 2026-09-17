Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. Simion: ”Nu se poate fără AUR”. Bolojan: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor”/Fritz propune o rotativă cu premier tehnocrat/UDMR, la Cotroceni

Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. Simion: ”Nu se poate fără AUR”. Bolojan: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor”/Fritz propune o rotativă cu premier tehnocrat/UDMR, la Cotroceni

Nicușor Dan a început discuțiile cu partidele pentru desemnarea premierului. Grindeanu: „Suntem pregătiți să preluăm guvernarea”. Simion: ”Nu se poate fără AUR”. Bolojan: “Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor”/Fritz propune o rotativă cu premier tehnocrat/UDMR, la Cotroceni
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Președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament se prezintă, astăzi, la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări cu Nicușor Dan, în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Discuțiile încep la ora 09:00 și se încheie după-amiază, iar întâlnirile au loc în contextul în care România se apropie de cinci luni cu un Guvern interimar.

Update 11:00: UDMR a intrat la consultările cu Nicușor Dan.

Update 10:30: USR intră la consultări. Delegația este formată din președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, Radu Miruță, Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Dragoescu. Partidul a depășit timpul consultărilor cu câteva minute.

Update 10:00: PNL a intrat la consultările cu Nicușor Dan. Delegația liberalilor îi include pe Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

„România are nevoie de un guvern, cu un premier credibil, cu miniștri competenți, cu un program care ține cont de realitățile economice. Indiferent cine va fi nomanalizat, dacă va fi învestit de Parlament va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice, fiindcă prinicipala provocare a fost aceea de a păstra controlul asupra finanțelor. Guvernul nou va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de a pune statul în serviciul cetățenilor și de a continua punerea economiei pe baze sănătoase, care nu se dezvoltă pe credite, consum, ci pe investiții, muncă și creșterea productivității, fiind singurele priorități pe care un guvern le poate avea în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan. Vezi AICI declarația completă.

Update 09:30: AUR a intrat la consultările cu Nicușor Dan. Delegația este formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

„E a treia consultare la care venim. Nimic nou nu s-a întâmplat. AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR, a declarat Simion.

Declarațiile complete pot fi citite AICI. 

Update 09:00: Au început consultările. Prima delegație primită la Cotroceni este cea a social-democraților. PSD este reprezentat la consultările de astăzi de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Bogdan Ivan, Silvia Mihalcea și Diana Tușa.

„Ne dorim să conducem Guvernul României, suntem îndreptățiți să facem acest lucru. Am câștigat alegerile parlamentare din 2024, știm să guvernăm bine pentru români”, a spus Grindeanu.

Vezi AICI ce a declarat Sorin Grindeanu după consultări.

  • În premieră, din delegația de negociatori a președintelui Nicușor Dan fac parte Andreea Miu, consilier prezidențial și șefa Secretariatului General, Diana Pungă, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, și Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație și cercetare. Miu și Pungă provin din echipa lui Nicușor Dan de la Primăria Capitalei, în timp ce Costreie a fost consilier pe educație al premierilor liberali între 2020 și 2023, perioadă în care au fost elaborate și adoptate legile educației Iohannis-Deca.

Știre inițială

Ultimele consultări oficiale cu formațiunile parlamentare au avut loc în luna iunie, iar ulterior Nicușor Dan a purtat mai multe discuții informale cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare.

Programul consultărilor de astăzi

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, prima delegație care intră la discuții cu președintele va fi cea a PSD, la ora 09:00.

Calendarul consultărilor este următorul:

  • 09:00 – PSD
  •  09:30 – AUR
  •  10:00 – PNL
  •  10:30 – USR
  •  11:00 – UDMR
  •  11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale
  •  12:00 – SOS România
  •  12:30 – POT
  •  13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România
  • 13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România
  •  14:00 – parlamentarii neafiliați

România are de peste patru luni un Guvern interimar

Criza politică a început după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, pe 5 mai, prin moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD. De atunci, România nu a reușit să instaleze un Executiv cu puteri depline. Nicușor Dan a făcut prima desemnare pentru funcția de premier pe 4 iunie, când l-a propus pe europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta și-a depus ulterior mandatul, fără ca propunerea să ajungă la votul Parlamentului.

Pe 14 iunie, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. Cabinetul propus de acesta a fost însă respins de Parlament pe 22 iunie. De atunci, președintele a purtat noi discuții cu liderii formațiunilor parlamentare și a încercat să găsească o formulă care să poată obține sprijinul Legislativului.

În ultimele săptămâni au fost vehiculate mai multe variante pentru funcția de premier. Printre acestea s-a numărat diplomatul Luca Niculescu, prezentat în unele discuții drept o posibilă variantă independentă. Numele său nu a fost însă confirmat oficial ca propunere a președintelui, iar Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au declarat că Nicușor Dan nu le-ar fi prezentat această variantă în discuțiile de la Cotroceni.

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O altă variantă vehiculată este Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, al cărui nume a apărut în negocierile privind viitorul Executiv încă de la sfârșitul lunii august. Varianta Nazare a fost discutată în contextul profilului său economic, însă nici aceasta nu a fost confirmată oficial drept nominalizare.

Partidele au venit, în paralel, cu propriile propuneri. PSD îl susține pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Până în prezent, niciuna dintre cele două variante nu a reușit să contureze o majoritate parlamentară suficientă.

Nicușor Dan a anunțat că vrea să facă o nouă desemnare înainte de a participa la Adunarea Generală a ONU

Consultările de joi au loc într-un moment important și din perspectiva calendarului președintelui. Începând de vineri, Nicușor Dan are programate mai multe deplasări externe, iar sâmbătă urmează să plece spre New York, unde va participa la Adunarea Generală a ONU.

În aceste condiții, dacă președintele nu va face desemnarea înaintea plecării, următoarea fereastră pentru o decizie ar putea fi spre finalul lunii septembrie, când România s-ar apropia de cinci luni de guvernare interimară.

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