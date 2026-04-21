Retragerea sprijinului politic al premierului Bolojan de către PSD s-ar putea să fie doar un joc strategic iluzoriu. Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat, într-un amplu comentariu pe contul său de socializare, de ce retragerea PSD din coaliția de guvernare nu va avea ca efect slăbirea Guvernului. Singura soluție viabilă ar fi inițierea unei moțiuni de cenzură.

Manevra PSD sună spectaculos, dar îi consolidează poziția premierului

Cunoscutul avocat atrage atenția că, din punct de vedere constituțional, efectul este invers și îi consolidează poziția lui Ilie Bolojan.

Retragerea PSD din Guvern sună spectaculos. Pare o ruptură majoră. În realitate, din punct de vedere constituțional, efectul imediat este exact invers: îl întărește pe premierul Ilie Bolojan. Temporar, dar foarte concret. Și nu e o opinie politică. E rezultatul mecanismelor juridice.

Începem simplu: Constituția nu recunoaște „retragerea sprijinului politic” ca motiv de încetare a mandatului Guvernului. Potrivit art. 110 din Constituție, Guvernul cade doar în cazuri limitative – în principal prin moțiune de cenzură sau demisia premierului. Fără ele, Guvernul rămâne în funcție, cu puteri depline, ba chiar întărite, după cum voi arăta.

Ce se întâmplă după retragerea PSD, având învedere că premierul Bolojan nu demisioneaza ? Demisiile miniștrilor PSD, probabil în ședința de joi.

Avertismentul lui Toni Neacșu. Demisia nu produce efecte imediat

Chiar dacă social-democrații vor demisiona în bloc mâine sau joi, așa cum spun sursele Gândul, încetarea efectelor guvernării acestora va mai dura o perioadă de timp.

Potrivit art. 106 din Constituție, funcția de membru al Guvernului încetează, printre altele, prin demisie. Dar atenție: demisia nu produce efecte instant, deși nici nu poate fi blocată. În conformitate cu art. 45 din Codul administrativ, demisia se anunţă public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă în momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. (…)

În tot acest interval – maxim 5 zile + 15 zile, care poate fi lungit sau scurtat după cât vrea Nicușor Dan– miniștrii demisionari rămân în funcție, chiar împotriva voinței lor și sunt obligați să-și gestioneze ministerele (Decizia CCR 356/2007). Asta deși, politic, sunt deja ieșiți din joc.

Apoi vine interimatul. Pentru maximum 45 de zile, premierul propune miniștri interimari, dintre ceilalți membri ai Guvernului, deci dintre miniștrii PNL, USR și UDMR. Președintele este obligat să îi numească (Decizia CCR nr. 504/2019).

Trage linie: până la 65 de zile (5 + 15 + 45).

Partea care nu se spune: Guvernul NU devine interimar și are puteri depline

Și acum partea care nu se spune: Guvernul NU devine interimar (art. 110 alin. 4 nu se aplică), ci, dimpotrivă, are puteri depline (inclusiv OUG). Rezultă astfel un interval de până la 65 de zile în care Guvernul funcționează fără întrerupere, fără a deveni interimar în sens constituțional și fără a-și pierde plenitudinea atribuțiilor. Acesta poate adopta ordonanțe de urgență, poate iniția și promova proiecte de lege și poate implementa politici publice în mod complet, neafectat formal de o limitare a competențelor.

