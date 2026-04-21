Retragerea sprijinului politic al premierului Bolojan de către PSD s-ar putea să fie doar un joc strategic iluzoriu. Avocatul Adrian Toni Neacșu a explicat, într-un amplu comentariu pe contul său de socializare, de ce retragerea PSD din coaliția de guvernare nu va avea ca efect slăbirea Guvernului. Singura soluție viabilă ar fi inițierea unei moțiuni de cenzură. 

Manevra PSD sună spectaculos, dar îi consolidează poziția premierului

Cunoscutul avocat atrage atenția că, din punct de vedere constituțional, efectul este invers și îi consolidează poziția lui Ilie Bolojan. 

Retragerea PSD din Guvern sună spectaculos. Pare o ruptură majoră.
În realitate, din punct de vedere constituțional, efectul imediat este exact invers: îl întărește pe premierul Ilie Bolojan. Temporar, dar foarte concret.
Și nu e o opinie politică. E rezultatul mecanismelor juridice.
Începem simplu: Constituția nu recunoaște „retragerea sprijinului politic” ca motiv de încetare a mandatului Guvernului.
Potrivit art. 110 din Constituție, Guvernul cade doar în cazuri limitative – în principal prin moțiune de cenzură sau demisia premierului. Fără ele, Guvernul rămâne în funcție, cu puteri depline, ba chiar întărite, după cum voi arăta.
Ce se întâmplă după retragerea PSD, având învedere că premierul Bolojan nu demisioneaza ?
Demisiile miniștrilor PSD, probabil în ședința de joi.

Avertismentul lui Toni Neacșu. Demisia nu produce efecte imediat

Chiar dacă social-democrații vor demisiona în bloc mâine sau joi, așa cum spun sursele Gândul, încetarea efectelor guvernării acestora va mai dura o perioadă de timp.

Potrivit art. 106 din Constituție, funcția de membru al Guvernului încetează, printre altele, prin demisie. Dar atenție: demisia nu produce efecte instant, deși nici nu poate fi blocată.
În conformitate cu art. 45 din Codul administrativ, demisia se anunţă public, se prezintă în scris primului-ministru şi devine irevocabilă în momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. (…)
În tot acest interval – maxim 5 zile + 15 zile, care poate fi lungit sau scurtat după cât vrea Nicușor Dan– miniștrii demisionari rămân în funcție, chiar împotriva voinței lor și sunt obligați să-și gestioneze ministerele (Decizia CCR 356/2007). Asta deși, politic, sunt deja ieșiți din joc.
Apoi vine interimatul.

Pentru maximum 45 de zile, premierul propune miniștri interimari, dintre ceilalți membri ai Guvernului, deci dintre miniștrii PNL, USR și UDMR.

Președintele este obligat să îi numească (Decizia CCR nr. 504/2019).
Trage linie: până la 65 de zile (5 + 15 + 45).

Partea care nu se spune: Guvernul NU devine interimar și are puteri depline

Și acum partea care nu se spune:

Guvernul NU devine interimar (art. 110 alin. 4 nu se aplică), ci, dimpotrivă, are puteri depline (inclusiv OUG).

Rezultă astfel un interval de până la 65 de zile în care Guvernul funcționează fără întrerupere, fără a deveni interimar în sens constituțional și fără a-și pierde plenitudinea atribuțiilor. Acesta poate adopta ordonanțe de urgență, poate iniția și promova proiecte de lege și poate implementa politici publice în mod complet, neafectat formal de o limitare a competențelor.

Comentariul în varianta integrală poate fi citit AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ

Politico: România se afundă din nou în turbulențe politice după ce PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan

Gândul publică stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante: Cămara trebuie curățată/E momentul să dovedim ce putem. Senatoarea Pauliuc propune votarea unei rezoluții anti-AUR în partid / Thuma: Vă susținem, dar suntem îngrijorați/ PNL merge pe o politică de izolare

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
FLASH NEWS Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
12:36
Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
INFRASTRUCTURĂ Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Ce fac în apropierea școlilor
12:21
Primul oraș din România care introduce în trafic trotinete electrice cu „autopilot”. Ce fac în apropierea școlilor
PRECIZĂRI ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 
12:21
ELCEN București anunță că CET Grozăvești a preluat consumatorii de la CET Vest pentru asigurarea agentului termic 
REGIM Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
11:38
Ce aliment consuma în fiecare zi cel mai bătrân maratonist din lume, care a trăit 114 ani
NEWS ALERT Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
11:21
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
UTILE Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
13:19
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
13:07
Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
STENOGRAME PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
13:00
PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop

Cele mai noi

Trimite acest link pe