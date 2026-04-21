Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, mută responsabilitatea totală a crizei politice la Bolojan. Ce sfat are pentru premier

Hubert Thuma, vicepreședinte PNL, dă semnalul împăcării între Bolojan și social-democrați: „Premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD”. Thuma a declarat, marți, la Parlament, că nu se pune problema unui Guvern minoritar din care PNL să facă parte.
Mesajul a venit înaintea ședinței de partid, în care liberalii au încercat să găsească o ieșire din blocajul creat după ce PSD i-a retras sprijinul politic lui Bolojan. Practic, guvernarea e în aer, iar PNL trebuie să decidă rapid dacă merge mai departe singur sau încearcă să refacă alianța.
Thuma: „Premierul are toată susținerea noastră”
Hubert Thuma spune că Ilie Bolojan beneficiază de susținerea liberalilor pentru a renegocia protocolul cu PSD.
„Premierul are toată susținerea noastră să meargă și să renegocieze protocolul cu PSD”, a punctat el.
Thuma a menționat și faptul că Ilie Bolojan va rămâne premier, pentru că are capacitatea de a se reconcilia cu social-democrații.
„Cred că premierul are capacitatea de a se reconcilia cu cei de la PSD. Asta este părerea mea. (…) Eu cred că va rămâne premier”, a explicat șeful CJ Ilfov.
Thuma nu crede într-un guvern minoritar
Totodată, liberalul spune că nu se pune problema unui Guvern minoritar din care PNL să facă parte.
„Nu cred că problema este să facem un Guvern minoritar, suntem destul de maturi și să ajungem la o înțelegere, că acest Guvern trebuie să funcționeze”, spune Thuma.
PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan
PSD a decis luni retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Decizia a fost luată cu 97,7% din voturi.
În discursul susținut în fața membrilor PSD din toată țara, președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, declara că social-democrații nu mai pot gira austeritatea impusă de guvern. Grindeanu spune că PSD trebuie să facă o schimbare înainte să fie prea târziu.
„Orice am spune, oricum am argumentat, românii ne spun pe stradă că noi îl ținem în fruntea Guvernului pe cel care taie, închide și dă afară şi, mai nou, vinde. A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare, până la urmă, a propriilor noastre valori. Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică pentru Partidul Social Democrat. Mai bine o opoziție cu voce decât o guvernare cu capul plecat”, spunea aseară Grindeanu.
