Top 10 orașe din Europa perfecte pentru a sărbători Revelionul 2026

Aceste destinații se remarcă drept cele mai bune opțiuni pentru a ura bun venit Anului Nou 2026, iar asta datorită petrecerilor și activităților incredibile pe care le poți face.

Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, marile capitale ale Europei se pregătesc să întâmpine anul 2026 cu spectacole unice de lumină, muzică și tradiție. Călătoria în ajunul Anului Nou este ocazia perfectă de a descoperi alte modalități de a sărbători numărătoarea inversă. Selecția orașelor aflate în fruntea clasamentului din 2026 demonstrează că varietatea și originalitatea sunt garantate, de la râuri iluminate la piețe istorice pline de o atmosferă de neuitat.

Madrid, capitala Spaniei

Anul acesta, capitala Spaniei se află în fruntea listei destinațiilor recomandate revista Time Out. Madrid devine epicentrul european al Revelionului datorită numărătorii inverse emblematice de la Puerta del Sol, unde mii de oameni mănâncă struguri în ritmul clopotelor și își iau rămas bun de la anul vechi, chiar în inima orașului.

Dar petrecerea nu se termină aici: barurile și cluburile din oraș programează evenimente speciale până în zori, garantând ore întregi de distracție pentru toată lumea. În zori, tradiția dictează un mic dejun cu ciocolată caldă și churros, încheierea perfectă a unei seri de neuitat în cel mai bun oraș european pentru a sărbători anul 2026.

Praga: focuri de artificii deasupra Vltavei și piețe de basm

Praga, capitala Republicii Cehe, s-a dovedit a fi o destinație obligatorie pentru cei care caută un Revelion înconjurat de frumusețe arhitecturală și o atmosferă magică. Spectacolul principal este focul de artificii care luminează râul Vltava, vizibil în special de pe emblematicul Pod Carol.

Se recomandă sosirea devreme pentru a-ți asigura un loc bun, deoarece podul tinde să fie aglomerat. În plus, Praga se mândrește cu una dintre cele mai longevive piețe de Crăciun din Europa, care rămâne deschisă până pe 6 ianuarie.

Roma: Sărbătoare în stil italian și focuri de artificii în centrul istoric

Roma se transformă în timpul Festivității Sfântul Silvestru, mulțimile umplând spații emblematice precum Piazza del Popolo și Circus Maximus, scene pentru concerte și spectacole de artificii populare.

Tradiția romană garantează o atmosferă festivă, spectacole de muzică live și o ambianță vibrantă în fiecare colț al centrului istoric. În plus, spiritul deschis și primitor al sărbătorilor italiene este un punct culminant, ceea ce le face ideale atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Londra: Noapte sub London Eye

Puține priveliști sunt la fel de surprinzătoare ca spectacolul de artificii de deasupra Tamisei, cu London Eye ca fundal. Londra atrage zeci de mii de oameni în centrul orașului pentru a fi martori la acest spectacol, așa că este recomandabil să ajungeți cu mult timp înainte.

După ce bate miezul nopții, orașul își dezlănțuie legendara viață de noapte în nenumărate cluburi și localuri, oferind divertisment până târziu în noapte.

Amsterdam: Muzică, Techno și focuri de artificii la Museumplein

În fiecare ajun de Anul Nou, capitala olandeză găzduiește o petrecere uriașă la Museumplein, unde muzica live și focurile de artificii atrag mulțimi mari, de la ora 22:30 până la miezul nopții. Amsterdam este cunoscut și pentru scena sa alternativă, cu petreceri semi-private în cluburi de muzică electronica, care transformă întâmpinarea noului an într-o sărbătoare urbană diversă și vibrantă.

Edinburgh: Trei zile de Hogmanay non-stop

Festivalul important al Scoției, Hogmanay, transformă Edinburghul într-o adevărată capitală a petrecerii timp de trei zile la rând. Focuri de artificii, focuri de tabără, concerte în aer liber, parade și petreceri în pub-uri emblematice dau o experiență unică pentru cei care iubesc o sărbătoare plină de energie.

Cracovia: Lumini, spectacole și muzică în Piața Principală

În Cracovia, Piața Principală se transformă în epicentrul Sylwester, sărbătoarea de Revelion a Poloniei. Aici, festivalul gratuit, în aer liber, oferă muzică live, spectacole de lumini și un imens foc de artificii la miezul nopții, toate sub farmecul glacial al atmosferei de iarnă poloneze.

Valletta: Noapte blândă și sărbătoare la malul mării

Cine optează pentru temperaturi blânde se poate îndrepta spre Valletta, capitala Maltei. Piața Sf. Gheorghe și malul apei prind viață cu concerte în aer liber și focuri de artificii, prelungind festivitățile cu briza caldă mediteraneană. O destinație perfectă pentru cei dornici să sărbătorească Revelionul fără să simtă frigul iernii.

Viena: Cea mai elegantă noapte

Centrul Vienei devine scena grandiosului Silvesterpfad: zeci de scene, spectacole de muzică live și sărbători stradale începând cu după-amiaza zilei de 31 decembrie. La miezul nopții, Catedrala Sfântul Ștefan marchează începutul unuia dintre cele mai rafinate spectacole de artificii din Europa, totul învăluit în dans și o eleganță inconfundabilă.

Istanbul, o experiență exotică

Pentru o experiență exotică, Istanbulul oferă șansa unui Revelion de neuitat. Spectacolul de artificii de deasupra Bosforului sau petrecerile în aer liber din Piața Taksim garantează un Revelion 2026 memorabil.

