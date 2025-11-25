Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

V-ați gândit vreodată câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000? Pentru astfel de calcule au fost utilizate ca bază populațiile oficiale, în urma recensământului efectuat în anul 2021. Mai jos, în articol, se găsește un tabel cu 15 orașe din țară.

A fost utilizată o rată anuală constantă (r) diferită după dinamica recentă a fiecărui oraș. În acest sens, vor fi trei tipuri de orașe:

Orașe dinamice / universitare / cu creștere relativă;

Orașe cu trend uşor stabil / uşor negativ;

Orașe cu declin observabil în ultimii ani.

Pentru astfel de calcule s-a aplicat formula demografică: P(t) = P(0) * (1 + r)^(t − 2021).

P(0) = populația actuală

Constatări

a) orașe dinamice / universitare / cu creştere relativă (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Brașov, Sibiu): +0.20% pe an (r = +0.002)

b) orașe cu trend uşor stabil / uşor negativ: −0.10% pe an (r = −0.001)

c) orașe cu declin observabil în ultimii ani: −0.20% pe an (r = −0.002)

Cluj-Napoca

Populație 2025 (recensământ 2021): 286.598 de cetățeni;

Populație 2050: 303.695 de cetățeni;

Populație 2100: 335.601 cetățeni;

Populație 2500: 746.297 de cetățeni;

Populație 3000: 2.026.621 de cetățeni.

Iași

Populație 2025 (recensământ 2021): 271.692 de cetățeni;

Populație 2050: 287.899 de cetățeni;

Populație 2100: 318.146 de cetățeni;

Populație 2500: 707.482 de cetățeni;

Populație 3000: 1.921.216 cetățeni.

Constanța

Populație 2025 (recensământ 2021): 263.688 de cetățeni;

Populație 2050: 256.147 de cetățeni;

Populație 2100: 243.649 de cetățeni;

Populație 2500: 163.290 de cetățeni;

Populație 3000: 99.016 cetățeni.

Timișoara

Populație 2025 (recensământ 250.849 de cetățeni;

Populație 2050: 265.813 cetățeni;

Populație 2100: 293.740 de cetățeni;

Populație 2500: 653.207 cetățeni;

Populație 3000: 1.773.829 de cetățeni.

Brașov

Populație 2025 (recensământ 2021): 237.589 de cetățeni;

Populație 2050: 251.762 de cetățeni;

Populație 2100: 278.212 cetățeni;

Populație 2500: 618.678 de cetățeni;

Populație 3000: 1.680.064 de cetățeni.

Orașele în care populația va scădea până în anul 3000, potrivit calculelor:

Craiova: 32.982 de cetățeni;

Galați: 30.687 de cetățeni;

Ploiești: 67.793 de cetățeni;

Brăila: 21.790 de cetățeni;

Arad: 54.477 de cetățeni;

Pitești: 53.049 de cetățeni;

Bacău: 51.101 cetățeni.

Ce se întâmplă în București?

În cazul orașului București, trendul ar părea să fie în declin. De la peste 1.7 milioane de locuitori (în urma recensământului din 2021), calculele conduc către o reducere semnificativă a populației până în anul 3000.

Populație 2025 (recensământ 2021): 1.716.961 de cetățeni:

Populație 2050: 1.667.860 de cetățeni;

Populație 2100: 1.586.478 de cetățeni;

Populație 2500: 1.063.235 de cetățeni;

Populație 3000: 644.723 de cetățeni.

