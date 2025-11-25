Prima pagină » Actualitate » Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

25 nov. 2025, 07:54, Actualitate
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

V-ați gândit vreodată câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000? Pentru astfel de calcule au fost utilizate ca bază populațiile oficiale, în urma recensământului efectuat în anul 2021. Mai jos, în articol, se găsește un tabel cu 15 orașe din țară.

A fost utilizată o rată anuală constantă (r) diferită după dinamica recentă a fiecărui oraș. În acest sens, vor fi trei tipuri de orașe:

  • Orașe dinamice / universitare / cu creștere relativă;
  • Orașe cu trend uşor stabil / uşor negativ;
  • Orașe cu declin observabil în ultimii ani.

Pentru astfel de calcule s-a aplicat formula demografică: P(t) = P(0) * (1 + r)^(t − 2021).

  • P(0) = populația actuală

Constatări

  • a) orașe dinamice / universitare / cu creştere relativă (Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea, Brașov, Sibiu): +0.20% pe an (r = +0.002)
  • b) orașe cu trend uşor stabil / uşor negativ: −0.10% pe an (r = −0.001)
  • c) orașe cu declin observabil în ultimii ani: −0.20% pe an (r = −0.002)

Cluj-Napoca

  • Populație 2025 (recensământ 2021): 286.598 de cetățeni;
  • Populație 2050: 303.695 de cetățeni;
  • Populație 2100: 335.601 cetățeni;
  • Populație 2500: 746.297 de cetățeni;
  • Populație 3000: 2.026.621 de cetățeni.

Iași

  • Populație 2025 (recensământ 2021): 271.692 de cetățeni;
  • Populație 2050: 287.899 de cetățeni;
  • Populație 2100: 318.146 de cetățeni;
  • Populație 2500: 707.482 de cetățeni;
  • Populație 3000: 1.921.216 cetățeni.

Constanța

  • Populație 2025 (recensământ 2021): 263.688 de cetățeni;
  • Populație 2050: 256.147 de cetățeni;
  • Populație 2100: 243.649 de cetățeni;
  • Populație 2500: 163.290 de cetățeni;
  • Populație 3000: 99.016 cetățeni.

Timișoara

  • Populație 2025 (recensământ 250.849 de cetățeni;
  • Populație 2050: 265.813 cetățeni;
  • Populație 2100: 293.740 de cetățeni;
  • Populație 2500: 653.207 cetățeni;
  • Populație 3000: 1.773.829 de cetățeni.

Brașov

  • Populație 2025 (recensământ 2021): 237.589 de cetățeni;
  • Populație 2050: 251.762 de cetățeni;
  • Populație 2100: 278.212 cetățeni;
  • Populație 2500: 618.678 de cetățeni;
  • Populație 3000: 1.680.064 de cetățeni.
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000

Orașele în care populația va scădea până în anul 3000, potrivit calculelor:

  • Craiova: 32.982 de cetățeni;
  • Galați: 30.687 de cetățeni;
  • Ploiești: 67.793 de cetățeni;
  • Brăila: 21.790 de cetățeni;
  • Arad: 54.477 de cetățeni;
  • Pitești: 53.049 de cetățeni;
  • Bacău: 51.101 cetățeni.

Ce se întâmplă în București?

În cazul orașului București, trendul ar părea să fie în declin. De la peste 1.7 milioane de locuitori (în urma recensământului din 2021), calculele conduc către o reducere semnificativă a populației până în anul 3000.

  • Populație 2025 (recensământ 2021): 1.716.961 de cetățeni:
  • Populație 2050: 1.667.860 de cetățeni;
  • Populație 2100: 1.586.478 de cetățeni;
  • Populație 2500: 1.063.235 de cetățeni;
  • Populație 3000: 644.723 de cetățeni.

Autorul recomandă:

Tabel chirii | TOP 15: Orașele din România cu cele mai mici chirii pe final de 2025. Unde e cel mai ieftin + cel mai scump

Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top

Citește și

UTILE Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
09:49
Ce taxe trebuie să plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
EXTERNE Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
09:48
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
09:39
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii
CONTROVERSĂ Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
09:25
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită”
EXTERNE Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos
09:23
Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza
09:21
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
De ce caută astronomii viață într-un sistem stelar dublu, lipsit de exoplanete gigantice?
SPORT Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
09:51
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare
Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp
09:20
Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp
SPORT Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie”
09:06
Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie”
EXCLUSIV Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
09:00
Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata
POLITICĂ Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
08:59
Vicepremierul Tánczos Barna: „Pensionarii cu pensii speciale care se reangajează la stat vor primi doar 15% din pensie”
DESTINAȚII Care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025
08:57
Care este cel mai frumos sat de Crăciun din Europa în 2025