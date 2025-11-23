Prima pagină » Actualitate » Top 12 moduri atroce de a muri. De la scaunul electric, la răstignire, cele mai îngrozitoare opțiuni de final

Top 12 moduri atroce de a muri. De la scaunul electric, la răstignire, cele mai îngrozitoare opțiuni de final

Rene Pârșan
23 nov. 2025, 11:04, Actualitate
Top 12 moduri atroce de a muri. De la scaunul electric, la răstignire, cele mai îngrozitoare opțiuni de final

Din ciclul „ce-i mai preocupă pe oamenii de știință”, a fost stabilit și un clasament al celor mai atroce feluri în care pot muri oamenii, și nu numai ei. Evident, evenimentul este mai întodeuna neplăcut, dar uneori poate fi chiar îngrozitor. Star Insider prezintă un rezumat-listă a celor mai dureroase moduri în care se pot sfârsi lucrurile.

Electrocutarea: corpul intră în șoc total

Potrivit publicației Star Insider, un șoc electric puternic provoacă o reacție violentă în organism. Mușchii se contractă brusc și necontrolat, pot apărea leziuni interne, iar pielea se poate deteriora. Execuția la scaunul electric era considerată cândva o metodă eficientă, dar în realitate producea o suferință intensă. Același pericol apare atunci când o persoană intră în contact cu surse de înaltă tensiune fără protecție.

Radiațiile: moarte lentă, invizibilă

Expunerea la doze mari de radiații afectează profund corpul. Țesuturile și materialul genetic sunt distruse, iar sistemul imunitar slăbește progresiv. În timp, apar complicații grave care pot duce la insuficiență circulatorie și, în final, la deces. Acest tip de suferință a fost observat la victimele accidentelor nucleare, inclusiv la Cernobîl.

Răstignirea: durere extremă, prelungită

Răstignirea, întâlnită din secolul al VI-lea î.e.n., era o formă de tortură deosebit de dureroasă. Cuiele treceau prin încheieturi, unde se află un nerv foarte sensibil, ceea ce provoca dureri intense. Victima era expusă mediului, iar disconfortul se amplifica în timp, ceea ce transforma această metodă într-una dintre cele mai crude din istorie. Nu întâmplător, cuvântul „excruciating”, care înseamnă o durere greu de suportat, provine chiar din termenul „crucifixion”, adică răstignit pe cruce.

Arderea: una dintre cele mai intense suferințe

Pielea conține numeroase terminații nervoase, iar arsurile severe produc o durere extrem de puternică. Inhalarea aerului fierbinte afectează căile respiratorii, iar expunerea la surse extreme de căldură poate provoca reacții rapide și severe ale organismului. Este considerată una dintre cele mai greu de suportat forme de traumă.

Înghețul: o agonie lentă, cu reacții neașteptate

Moartea prin hipotermie include mai multe etape. Inițial, apar frisoane intense, apoi corpul devine rigid, iar funcțiile mentale se alterează. Pe măsură ce organismul încearcă să protejeze organele vitale, extremitățile devin dureroase, iar degerăturile produc o senzație puternică de arsură.

Înecul: panică și lipsă de aer

Înecul nu este un proces instantaneu. Persoana intră de obicei în panică și respiră apă în loc de aer. Corzile vocale se pot bloca într-un spasm dureros, împiedicând respirația. Apa care pătrunde în căile respiratorii provoacă o senzație intensă de sufocare, iar chiar și supraviețuitorii rămân cu iritații și dureri ale plămânilor.

Infarctul: presiune puternică în piept

Mulți oameni simt durerea înainte de producerea atacului de cord. Apare o presiune intensă în piept, descrisă adesea ca o apăsare foarte grea. Durerea poate coborî spre braț sau se poate extinde spre gât, maxilar ori spate.

Cancerul pancreatic: una dintre cele mai greu de suportat forme

Cancerul pancreatic este cunoscut pentru nivelul ridicat de durere pe care îl poate provoca. Tumora apasă asupra nervilor din zona abdominală și lombară, generând dureri intense. Pot apărea și blocaje intestinale, iar disconfortul se poate extinde în alte părți ale corpului.

Mușcătura de șarpe: afectare severă a organismului

Veninul șarpelui boomslang provoacă tulburări grave ale coagulării sângelui. În urma mușcăturii pot apărea hemoragii interne, febră, greață și tremurături. Fără tratament rapid, organismul intră în colaps.

Injecția letală: uneori mai neplăcută decât se credea

Deși intenția acestei metode a fost de a reduce suferința, în practică nu toate substanțele folosite sunt anestezice. Durerea poate continua minute sau chiar ore, iar unele persoane dezvoltă complicații respiratorii severe, cum ar fi acumularea de lichid în plămâni, ceea ce îngreunează respirația.

Boala de decompresie: efectele azotului acumulat

Scafandrii expuși la presiuni mari pot acumula azot în organism. Dacă revin prea repede la suprafață, gazul formează bule care afectează articulațiile, plămânii și sistemul nervos. Pot apărea dureri intense și probleme respiratorii, iar cazurile severe pot deveni fatale.

Chlorine trifluoride: substanța extrem de reactivă

Clorura de trifluor este un compus foarte reactiv care poate provoca arsuri severe. Este capabil să afecteze profund țesuturile cu care intră în contact. Unii cercetători descriu reacțiile produse de această substanță ca fiind deosebit de agresive și greu de controlat. Privite una câte una, aceste scenarii par desprinse din filme de groază. Dar, în realitate, ele sunt pur și simplu descrieri științifice ale modului în care corpul uman reacționează atunci când este împins la limită.

Recomandarea autorului: Ce este moartea? Care este momentul exact când ești decedat, potrivit oamenilor de știință

Citește și

INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
EVENIMENT Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
18:26
Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
FOTO Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
17:05
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
16:38
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
CONTROVERSĂ Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
16:36
Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
ȘTIINȚĂ Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
16:10
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
FLASH NEWS Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
21:46
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”