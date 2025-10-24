Prima pagină » Actualitate » TOP 5 – cele mai mari salarii din România. Domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor, pentru prima dată în ultimul deceniu

TOP 5 – cele mai mari salarii din România. Domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor, pentru prima dată în ultimul deceniu

24 oct. 2025, 09:30, Actualitate
TOP 5 - cele mai mari salarii din România. Domeniul IT nu mai este pe primul loc la nivelul veniturilor, pentru prima dată în ultimul deceniu
FOTO - Captură video

Domeniul IT nu se mai află pe primul loc la nivelul veniturilor, pentru prima dată în ultimul deceniu, iar topul salariilor din diverse domenii s-a schimbat radical.

Potrivit ObservatorNews.ro, anul acesta, transporturile aeriene conduc clasamentul, cu salarii medii nete de aproape 12.500 de lei pe lună, în creștere cu peste 27% față de anul trecut.

Sectorul aerian, deși are doar câteva mii de angajați, a devenit lider absolut în topul salariilor, datorită creșterii cererii de zboruri și a deficitului de personal calificat.

FOTO – Caracter ilustrativ: Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca

Totuși, potrivit sursei citate, piloții din România câștigă de trei ori mai puțin decât cei din Elveția.

TOP 5 – domenii cu cele mai mari salarii din România în 2025:

  1. Transporturi aeriene – 12.500 lei net/lună
  2. Fabricarea produselor din țiței – 11.600 lei net/lună
  3. IT și servicii informatice – ~11.500 lei net/lună
  4. Extracția petrolului și gazelor – 11.000 lei net/lună
  5. Activități de editare – peste 10.000 lei net/lună

Deci, transporturile aeriene devin noul „vârf” al pieței muncii din România, detronând domenii considerate de ani buni cele mai profitabile, cum ar fi IT-iștii, care pierd poziția de lider, iar decalajul dintre salariile din sectoarele de top și restul economiei continuă să se adâncească.

În rest, creșterile au fost mult mai lente. Salariul mediu național a ajuns la 5.500 de lei, în creștere cu doar 4% față de 2024, în timp ce inflația s-a apropiat de 10%, ceea ce înseamnă o scădere a puterii de cumpărare pentru majoritatea angajaților.

