Salarii mărite doar pentru acești angajați din România. Cine sunt norocoșii și de ce primesc ei mai mulți BANI

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna iunie 2025, câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.539 lei, în creștere cu 31 de lei (+0,6%) față de luna mai a anului precedent.

Creșterea a fost resimțită în special de angajații cu salarii apropiate de media pe economie.

Cauzele creșterilor

Câștigul salarial mediu brut a ajuns la 9.246 lei, cu 59 de lei (+0,6%) mai mult decât în luna precedentă. Cele mai mari salarii nete s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului (12.656 lei), precum și în serviciile IT&C (11.957 lei).

Cele mai mici valori au fost consemnate în hoteluri și restaurante (3.367 lei) și în industria confecțiilor (3.442 lei).

Comparativ cu iunie 2024, salariul mediu net a crescut cu 7%, în timp ce indicele câștigului salarial real a fost de 101,3%.

INS arată că majorările au fost determinate de factori precum acordarea de prime ocazionale (trimestriale, anuale sau pentru performanțe), ajutoare bănești, sporuri în natură, sume din profitul net și alte fonduri, precum și de realizări de producție sau încasări mai mari. De asemenea, reducerea personalului cu salarii sub medie a contribuit la creșterea valorii medii.

Cele mai semnificative creșteri salariale s-au înregistrat în:

+10,7% în activități de editare; +10,1% în fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor;

+5,5% – +8,5% în fabricarea produselor de cocserie și prelucrarea țițeiului, telecomunicații, producția de calculatoare și echipamente electronice, servicii anexe extracției, asigurări și fonduri de pensii private;

+3,5% – +5% în alte activități de servicii, industria utilajelor și echipamentelor, fabricarea echipamentelor electrice, extracția minereurilor metalifere, agricultura, industria băuturilor, producția de film și televiziune, servicii IT.

Domenii cu scăderi salariale

Scăderile față de luna mai au fost cauzate de acordarea premiilor în lunile anterioare și de rezultate financiare mai slabe. Cele mai mari reduceri au fost în:

-3% – -6% în tranzacții imobiliare, intermedieri financiare (exceptând asigurările), transport naval, industria tutunului, fabricarea hârtiei, tipărire, energie electrică și termică;

-1% – -2,5% în distribuția apei, transport terestru și prin conducte, metalurgie, epurarea apelor uzate.

La stat, în sectorul bugetar, s-au înregistrat scăderi în învățământ (-4,2%), din cauza reducerii plăților cu ora în vacanța școlară, și în administrația publică (-0,1%).

