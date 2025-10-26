Prima pagină » Actualitate » Diferența de fus orar între SUA și Europa, cu o oră mai mică în această săptămână. Care este explicația

26 oct. 2025, 08:28, Actualitate
Diferența de fus orar între SUA și Europa, cu o oră mai mică în această săptămână. Care este explicația
Trecerea de la ora de vară la cea de iarnă afectează și diferența de fus orar între Europa și SUA. În fiecare an, în octombrie, timp de o săptămână, persoanele care au drumuri între cele două maluri ale Atlanticului pot fi ușor confuze, scrie AP.

Se întâmplă asta ca urmare a trecerii de la ora de vară la ora standard, când Europa și Statele Unite nu mai sunt sincronizate.

Efecte nebănuite ale trecerii la ora de iarnă

Majoritatea țărilor nu respectă ora de vară, iar în cazul celor care o fac, în special în Europa și America de Nord, data schimbării orei variază, în parte din cauza modului în care au fost elaborate legile referitoare la timp în diferite locuri.

De exemplu, în state care respectă această practică, ceasurile sunt date cu o oră înainte față de ora standard în luna martie, pentru a profita la maximum de orele de lumină suplimentare din emisfera nordică. Ceasurile „se dau înapoi”, din nou, în toamnă la ora standard, când se face trecere la „ora de iarnă”.

În Marea Britanie și Europa, acest lucru are loc la ora 2 dimineața, în ultima duminică din octombrie. Dar în SUA și Canada, ceasurile se dau înapoi în prima duminică din noiembrie, la o săptămână distanță.

Această săptămână intermediară înseamnă că diferența de fus orar dintre cele două maluri ale Atlanticului, de exemplu, între Londra și New York, este cu o oră mai mică decât de obicei.

Tocmai acest aspect provoacă haos în coordonarea apelurilor sau a altor întâlniri de afaceri, scrie AP.

Istoria orei de vară

Ideea de a avea o oră de vară a fost discutată timp de câteva sute de ani, dar nu a devenit o practică standardizată, consacrată prin lege în multe țări, decât la începutul secolului al XX-lea.

Europa a adoptat-o pentru prima dată în timpul Primului Război Mondial, ca măsură de conservare a energiei în timp de război. Germania și Austria au început să-și schimbe ceasurile cu o oră în vara anului 1916. Marea Britanie și alte țări implicate în război au urmat curând exemplu, la fel Statele Unite și Canada.

De-a lungul anilor s-au depus eforturi pentru a coordona setările de timp în Europa, iar din 2002 toate statele membre ale Uniunii Europene și-au ajustat ceasurile de două ori pe an, în aceleași zile din martie și octombrie.

Cu toate acestea, nu s-a reușit coordonarea schimbării de timp la scară mai largă.

De pildă, în Statele Unite, o lege din 1966 a impus o oră de vară uniformă la nivel național, deși datele care marchează tranzițiile de două ori pe an s-au schimbat de-a lungul anilor. În 2022, Senatul a aprobat în unanimitate o măsură care ar face ora de vară permanentă în Statele Unite, dar aceasta nu a avansat.

Mulți nu sunt de acord cu beneficiile schimbărilor de oră sezoniere, iar legislatorii din SUA și Europa au propus chiar eliminarea completă a schimbării de oră.

Până în prezent, nu s-a finalizat nicio schimbare.

Cum ne afectează sănătatea trecerea la ora de iarnă

Dacă în general dormiţi între şapte şi opt ore şi vă culcaţi puţin mai devreme cu o seară înainte, s-ar putea să vă treziţi a doua zi simţindu-vă împrospătaţi.

În schimb, dacă în general dormiţi şase ore, s-ar putea să aveţi probleme în această perioadă cu somnul, mai ales dacă consumaţi cofeină sau alcool aproape de ora de culcare.

În acest din urmă caz, vă veţi simţi mai obosiţi, apatici, lipsiţi de concentrare şi somnolenţi pe durata zilei.

Pe lângă modificările somnului, ne putem confrunta cu astenie, irascibilitate, stări de anxietate, vertij, tulburări de concetrare sau modificarea apetitului.

Pentru cei mai mulți dintre noi, schimbarea timpului în sine nu ne afectează sănătatea. De altfel, unele persoane de-abia conştientizează adaptarea corpului la oboseală şi iritabilitate, astfel de simptome trecând aproape neobservabile.

Pentru alte persoane însă, această schimbare la ora de iarnă poate fi uşor periculoasă, mai ales în cazul în care există probleme subdiacente.

Cei care au deja probleme cu lipsa somnului, trecerea la ora de vară de exemplu, unde este pierdută o oră de somn, devine un punct de cotitură. Studiile arată o creștere generală a atacurilor de cord în zilele după ambele schimbări de timp.

De ce trebuie să fie atenți șoferii

De asemenea, unele studii arată că, timp de câteva săptămâni după trecerea la ora de iarnă, se înregistrează o creştere a numărului de accidente de circulaţie, care vizează în special pietonii şi bicicliştii. Fenomenul nu este cauzat de schimbarea orei în sine, ci faptului că se întunecă tot mai devreme pe zi ce trece, complicând vizibilitatea pe străzi şi şosele.

În concluzie, medicii consideră că oamenii au nevoie de aproximativ o săptămână pentru a se adapta la ora de iarnă.

