Tot ce trebuie să știi despre Târgurile de CRĂCIUN 2025. Când se aprind luminile de sărbătoare în Craiova și ce surpize îi așteaptă pe vizitatori

20 oct. 2025, 14:16, Actualitate
Pe măsură ce se apropie sfârșitul anului, administrațiile locale din marile orașe ale României încep să se pregătească de perioada sărbătorilor de iarnă. Târgurile de Crăciun sunt, deja, o tradiție îndrăgită deopotrivă de localnici și turiști.

Anul acesta, startul pentru sărbătorile sezonului de iarnă se va da în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Cum se pregătește Bucureștiul

Ca-n fiecare an, mii de lumini colorate, vitrine colorate, colinde și un puternic miros de scorțișoară și vin fiert vor transforma piețele centrale ale orașelor în adevărate locuri de poveste.

Perioada este cea mai așteptată, tot mai mulți români programându-și city-break-uri în funcție de aceste evenimente.

La Brașov, de exemplu, startul sărbătorilor de iarnă se va da pe 30 noiembrie 2025, iar Târgul de Crăciun 2025 va rămâne deschis până în ziua de 11 ianuarie …2026.

Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectoratului vor fi decorate spectaculos. Autoritățile promit să aducă și în acest an un brad uriaș, care va fi împodobit cu luminițe și ghirlande. Nu lipsesc nici căsuțele din lemn, de la care vizitatorii vor putea cumpăra bunătăți tradiționale – cozonaci, cârnați afumați, vin fiert și, bineînțeles, kurtos kalacs.

În fine, concertele și spectacolele pentru copii, plus atelierele de creație vor completa oferta urbei de la poalele Tâmpei.

În Capitală, Târgul de Crăciun 2025 va fi amplasat în Piața Constituției și își va deschide porțile la 29 noiembrie (se va închide pe 28 decembrie).

Dincolo de nelipsitele decorațiuni spectaculoase și proiecțiile luminoase, bucureștenii și turiștii care vizitează orașul în acea perioadă vor avea parte de o zonă specială pentru fotografii, o scenă unde se vor auzi colinde în fiecare seară.

Un colț special va fi dedicat copiilor, iar Moș Crăciun îi va aștepta personal pe cei mici.

Târgul de Crăciun de la Craiova, inspirat din „Spărgătorul de Nuci”

Târgul de Crăciun de la Craiova, considerat cel mai frumos din România și plasat în top la nivel european, își păstrează reputația și în 2025. Bănia investește serios în magia sărbătorilor și anul acesta, începând chiar din prima zi, a deschiderii, pe 14 noiembrie.

Până pe 4 ianuarie, surprizele vor curge lanț, iar vizitatorii vor avea ce vedea, mai ales că tema aleasă pentru 2025 este inspirată din celebra poveste „Spărgătorul de Nuci”.

Străzile pietonale din Craiova vor fi transformate în coridoare luminoase, iar spectacolele stradale și patinoarul din centrul orașului vor completa atmosfera de basm.

La Sibiu, târgul își va redeschide porțile în Piața Mare pe 14 noiembrie, urmând să rămână deschis tot până pe 4 ianuarie 2026. Vizitatorii se vor bucura de prezența unor artizani locali, ale căror produse de sezon, obiecte handmade și delicatese din bucătăria transilvăneană fac deliciul vizitatorilor.

Și Timișoara va intra în spiritul Crăciunului, începând cu 23 noiembrie. Aici, pe malul râului Bega, Piața Victoriei se va transforma într-un centru plin de viață – timișorenii sunt așteptați să se plimbe cu trenulețul de Crăciun, să meargă la patinoar sau la spectacole pentru copii și să se bucure de concertele de seară rezervate pentru ei de autoritățile locale.

Așadar, în 2025, târgurile de Crăciun promit să aducă lumină, bucurie și o doză binemeritată de optimism pentru români.

