Tot mai mulți români sunt preocupați să-și REDUCĂ facturile la energie. Ce soluții au găsit 7 din 10 clienți

24 oct. 2025, 14:19, Actualitate
Șapte din zece români declară că principalul motiv pentru care își schimbă comportamentul de consum este dorința de a-și reduce factura la energie, conform unui studiu recent.

Studiul, citat de Hotnews și realizat Leroy Merlin România în colaborare AHA Moments, pe un eșantion de peste 1.000 de persoane, arată că românii s-au orientat, în ultimele șase luni, în general,  către măsuri simple și accesibile pentru economisirea energiei.

De exemplu, opt din zece respondenți din segmentul 55–65 de ani au înlocuit becurile clasice cu LED-uri și au adoptat noi obiceiuri de consum.

Aproape o treime dintre gospodării au făcut investiții mai consistente, cum ar fi achiziția de electrocasnice eficiente energetic sau chiar izolarea termică a locuinței.

Mai mult, potrivit studiului citat, pentru următoarele 12 luni, intențiile de investiții se mută către soluții cu impact pe termen lung.

Totodată, trei din zece români își propun să achiziționeze electrocasnice eficiente energetic, iar unul din patru să realizeze lucrări de izolare termică.

De asemenea, interesul pentru energie regenerabilă se află pe o pantă ascendentă – peste 20% dintre respondenți declară că intenționează să instaleze panouri fotovoltaice sau alte surse alternative, de două ori mai mult față de ultimele șase luni.

„Observăm o evoluție semnificativă în comportamentul consumatorilor români, care manifestă un interes crescut pentru eficientizarea energetică a locuințelor. Această tendință este susținută de contextul actual, în care 77% dintre locuințele din România necesită intervenții de renovare energetică, iar facturile la energie s-au dublat. Obiectivul nostru este să sprijinim clienții, oferindu-le acces la o gamă completă de produse și soluții – de la izolarea locuințelor la sisteme de încălzire eficiente – care sunt accesibile, ușor de implementat și concepute pentru a genera un impact direct în reducerea consumului energetic și a costurilor asociate”, declară Mihaela Voinea, Director Dezvoltare Durabilă, Leroy Merlin România.

Reducerea costurilor rămâne principalul motor al deciziilor, șapte din zece români considerând factura la energie drept principala motivație pentru a investi în eficiență.

Pe locul al doilea se află creșterea confortului locuinței, urmată de grija pentru mediu, mai puternic resimțită în rândul tinerilor.

Pentru persoanele peste 35 de ani, aspectele de siguranță și independență energetică cântăresc tot mai mult, în timp ce tinerii sunt atrași de tehnologii și inovații.

„Eficiența energetică este cea mai rapidă cale către independență și economie. Într-un context în care prețurile la energie fluctuează, noi le oferim clienților soluții care îi ajută să devină mai autonomi, mai responsabili și mai protejați pe termen lung. Fiecare produs eficient energetic instalat acasă înseamnă un pas către o locuință mai inteligentă și o factură mai mică”, afirmă Mathieu Bauduin, CEO Leroy Merlin România.

