Tot mai mulți săteni din Republica Moldova renunță la creșterea vacilor. Care este motivul

Creșterea vacilor a devenit prea costisitoare, în multe sate din Republica Moldova, sătenii explicând că prețul furajelor este prea mare și renunță la aceste animale. La începutul acestui an, erau înregistrate doar 70.000 de bovine, cu 95% mai puțin decât anul trecut.

Astfel, laptele autohton devine tot mai rar, situația fiind vizibilă în multe localități. De exemplu, în comuna Alava, din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova, grajdurile sunt mai mult goale.

„O sticlă de apă minerală costă mai mult decât laptele. Deci, apa este mai scumpă decât laptele. Dar ca să obții lapte, trebuie să cosi, să cureți, să hrănești, să uzi… E multă muncă, de dimineața până seara”, explică un locuitor din Alava, potrivit Agro TV.

La aceste dificultăți se adaugă și seceta anormală din ultimii ani, care afectează producția de furaje.

„Există o problemă cu furajele: căldura este intensă, totul arde, nu avem cu ce să le hrănim”, mai spun sătenii.

Primarul comunei Alava, Veaceslav Syvak, confirmă scăderea dramatică a numărului de bovine.

„Acum doi ani, erau 20 de vaci; acum a mai rămas doar una – la o singură fermă”, a spus acesta.

Tendința se regăsește și la nivel național: vacile dispar din gospodăriile oamenilor, iar viața rurală se schimbă odată cu ele.

Situația stă, însă, mai bine în fermele mari, unde numărul turmelor a crescut cu aproximativ 5%, datorită sprijinului financiar guvernamental.

Un exemplu este ferma lui Serghei Filipov, din satul Lazo, care administrează aproximativ 80 de vaci pentru lapte.